Olé-Cup: Drei Heißener Heimsiege – Sommercircuit startet nun

Mülheim. Gleich drei Heimsiege gab es beim Tennisturnier des TK Heißen. Der Nachwuchs freut sich nun auf eine hochklassig besetzte Turnierserie in Mülheim

Die Tennisfans bekommen auf den Mülheimer Anlagen derzeit viel und guten Sport geboten. Der TK Heißen hat erst am Sonntag sein sechstägiges Turnier um den „Olé-Cup“ abgeschlossen, da stehen schon die nächsten Wettbewerbe auf dem Programm.

Der TKH sowie der HTC Uhlenhorst und der TC Raadt richten ab Mittwoch im Drei-Tages-Rhythmus drei nationale Jugend-Ranglistenturniere im Rahmen ihres Mülheimer Sommercircuits aus.

Mülheimerin feiert den Hattrick beim Olé-Cup

Zurück zum Olé-Cup: In der offenen Damenklasse triumphierte zum dritten Mal in Serie Lea Kolodziej. Die Bezirksligaspielerin des TK Heißen hatte in den vergangenen beiden Jahren jeweils den finalen „Sister Act“ gegen ihre Schwester Elisa Kolodziej knapp im Match-Tiebreak entschieden. Dieses Mal war Julia Seemann vom TC Raadt die Endspielgegnerin. Mit einem platzierten Vorhand-Volley beendete Lea Kolodziej das Match und siegte mit 6:3 und 6:1.

„Ich habe einen guten Start hingelegt und konnte mit 3:0 in Führung gehen. Diesen Vorsprung habe ich im ersten Satz gehalten, obwohl einige Spiele ziemlich knapp waren. Insgesamt bin ich mit meinen Leistungen sehr zufrieden“, sagte Lea Kolodziej nach der Siegerehrung. Die 26-Jährige ergänzte: „Es macht großen Spaß, auf der eigenen Anlage so ein Turnier spielen zu können.“ Den dritten Rang belegte KHTC-Spielerin Lea Kloster. Zweite bei den Damen 40 wurde Waltraud Dominik vom MTV Kahlenberg, Dritte Nadine Sowislok vom TC Raadt. Hier setzte sich die Essenerin Alexandra Röder durch.

Ternieden verteidigt seinen Titel bei den Herren

In der offenen Herrenklasse wiederholte Mario Ternieden vom TK Heißen seinen Vorjahressieg. Er präsentierte sich beim 6:1, 6:1-Finalerfolg über den leicht favorisierten Sirac Aslan (TK 78 Oberhausen) in Top-Form. Dabei bewies er in vielen Spielsituationen ein gutes Schlagrepertoire und ein enormes taktisches Verständnis. Auf Rang drei landete Terniedens Vereinskollege Janis von Lackum. Dritter wurde auch der Heißener Sascha Seiler bei den Herren 40. Hier triumphierte Heiko Reitz vom TC Blau-Weiß Harpen aus Bochum.

Fünf Runden standen für Jürgen Herr bei den Herren 50 auf dem Programm. Der Heißener ließ seinen Gegnern nicht den Hauch einer Chance. Im Endspiel behauptete er sich klar mit 6:1 und 6:0 gegen den Überraschungsfinalisten Marc Rodenbeck (TB Essen-Frintrop). Jeweils auf den dritten Platz kamen Stefan Hupe und Jan Meurer. Die beiden Spieler des MTV Kahlenberg hatten für die eine oder andere Überraschung gesorgt.

Viele Einsätze für die Teilnehmerinnen und Teilnehmer beim TK Heißen

Sechs Oldies kämpften um den Sieg in der Herren-60-Kategorie. Im Endspiel führte Torsten Weißner vom TC Raffelberg mit 6:4 gegen KHTC-Spieler Klaus Schellhöh. Dann musste Weißner wegen einer Schulterverletzung aufgeben und seinem Mülheimer Konkurrenten zum Turniersieg gratulieren.

„Manche Spieler haben auf unserer Anlage bis zu fünf Partien absolviert. Das ist bei einem Turnier mit Leistungsklassenwertung absolut unüblich. Viele Teilnehmer haben den Modus gelobt. Wir freuen uns schon auf die nächste Auflage im kommenden Jahr“, lautete das Fazit von Frank Lange, Vorsitzender des TK Heißen.

Mülheimer Turnierserie: Große Vorfreude bei den Jugendlichen

Vorfreude herrscht auch im Hinblick auf die Jugendturnier-Serie Mülheimer Sommercircuit. Von Mittwoch bis Freitag kämpfen die Kinder und Jugendlichen in den Altersklassen U12 bis U18 um nationale Ranglistenpunkte und die Siegerpokale. Zudem gibt es noch einen U10-Wettbewerb. „Auch dieses Turnier erfreut sich großer Beliebtheit. Wir haben fast 90 Anmeldungen entgegengenommen – und das mitten in den Sommerferien. Viele sind ja noch verreist“, sagt TKH-Jugendwartin Jennifer Lindner. Auch neun Heißener Nachwuchsspielerinnen und -spieler sind bei ihrem Heimturnier am Start.

In den Juniorenwettbewerben wird es für die Mülheimer schwer, einen der vorderen Plätze zu erreichen. Der weibliche Nachwuchs hat da schon bessere Chancen. Lynn Lemke (HTC Uhlenhorst) zählt bei den U18-Juniorinnen ebenso zu den Favoritinnen wie ihre Vereinskollegin Lena Goldammer und Nyla Emenako (MTV Kahlenberg) bei den U14-Juniorinnen sowie KHTC-Talent Zoey Komander bei den U12-Mädchen.

Los geht es auf der Anlage an der Blücherstraße an allen drei Turniertagen um 9 Uhr. Von Samstag bis Sonntag ist der HTC Uhlenhorst dann der Ausrichter des zweiten Wettbewerbes. Den Circuit schließt in diesem Jahr der TC Raadt an der Horbeckstraße mit den Matches von Dienstag bis Donnerstag in der nächsten Woche ab.

