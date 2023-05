Oberliga! Torloses Remis reicht Mülheimer FC zum Aufstieg

Mülheim. Ein 0:0 hat gereicht: Erstmals seit der Saison 2018/2019 wird mit dem MFC 97 wieder eine Mülheimer Mannschaft in der Fußball-Oberliga spielen.

Die letzten Sekunden verbrachten etliche Fans des Mülheimer FC 97 bereits nervös im Innenraum. Mit den Smartphones in der Hand rückten sie immer näher an das Spielfeld heran, um die letzten Sekunden per Video festzuhalten. Als Schiedsrichter Adrian Shala um 17.21 Uhr die Begegnung bei Blau-Weiß Dingden abpfiff, gab es bei den Mülheimern kein Halten mehr.

An das Spiel in Hamminkeln wird sich kein MFC-Verantwortlicher lange erinnern. Mit dem 0:0 fuhren die Mülheimer das Minimalergebnis ein, das zum Aufstieg in die fünfte Liga reichte. „Jetzt haben wir endlich mal wieder eine Oberliga-Mannschaft in Mülheim, das wurde auch Zeit“, meinte der Sportliche Leiter Oguzcan Bahar. Zuletzt hatte der VfB Speldorf 2018/2019 fünftklassig gespielt.

Aufstiegscoach Ahmet Inal: „Das war kein schöner Fußball“

Das Spiel war aus Sicht des Tabellenersten „eine schwere Geburt“, wie es Co-Trainer Benjamin Wingerter nachher auf den Punkt brachte. „Die Jungs wollten, haben alles gegeben, das kann man ihnen nicht vorwerfen“, meinte er.

Den Gästen gelang es nach einem durchaus guten Start aber nicht, auf dem Naturrasenplatz die nötige Ruhe ins Spiel zu bringen. „Es war kein schöner Fußball, da müssen wir nicht drüber reden“, meinte auch Aufstiegstrainer Ahmet Inal. „Es war ein vorsichtiges Spiel von beiden Seiten aber man muss auch die Lage im Kopf verstehen: Du spielst vor so vielen Menschen, da traust du dich einfach weniger. Deswegen nehme ich es den Jungs auch einfach nicht übel“, meinte der Coach.

Denn Konkurrent Scherpenberg führte in seinem Spiel gegen Arminia Klosterhardt früh klar. Ein Tor für Dingden und das ganze Unternehmen Aufstieg wäre aus Sicht der Mülheimer mächtig ins Wanken geraten.

Am Ende aber brachten die Styrumer das torlose Unentschieden über die Zeit, so dass auf dem Platz in Hamminkeln eine große Party in rot und schwarz begann. Anschließend machte sich der Bus samt vieler Anhänger auf den Weg nach Mülheim, wo die Aufsteiger auf der Eppinghofer Straße frenetisch empfangen wurden.

