Dank eines Dreierpacks von Yasar Cakir ist der SC Croatia Mülheim mit einem 3:2 (1:1)-Erfolg gegen den VfB Homberg in die A-Junioren-Niederrheinliga gestartet.

„Ich bin sehr froh über diesen Sieg. Er war verdient und vor allem haben die Jungs wieder alles umgesetzt, was ich ihnen mit auf den Weg gegeben habe“, sagte Trainer Ayhan Kirlangic.

Croatia Mülheim muss schon nach fünf Minuten wechseln

Die Mülheimer starteten engagiert und ins Spiel und hatten gleich die erste Großchance durch Nana Appiah. Allerdings knickte der Mülheimer dabei um und musste schon nach fünf Minuten ausgewechselt werden.

Der SC ließ sich davon aber nicht beeindrucken. Die logische Folge war das 1:0 in der 13. Minute durch einen von Yasar Cakir verwandelten Handelfmeter.

Trainer schickt sein Team weiter in die Offensive

Trainer Ayhan Kirlangic freut sich über den ersten Saisonsieg seiner A-Jugendmannschaft. Foto: Heinrich Jung / FUNKE Foto Services

Kirlangic schickte seine Jungs weiter in die Offensive. „Ich wusste, dass wir die Entscheidung suchen mussten und nicht die Führung verwalten durften“, so der Coach. Allerdings ließ seine Elf mehrere Chancen liegen und wurde in der 40. Minute prompt mit einem Foulelfmeter bestraft. „Da haben wir uns auch nicht gut angestellt“, gestand Kirlangic.

In Hälfte zwei behielten die Gäste aber das Heft in der Hand. Dennoch dauerte es bis zur 71. Minute, ehe Yasar Cakir mit einem direkten Freistoß sein zweites Tor erzielte.

Verschossener Elfmeter kostet die Vorentscheidung

Seinen dritten Treffer hätte er wenige Minuten später mit dem zweiten Elfmeter folgen lassen können, doch er verschoss den Strafstoß. Im Gegenzug machte der VfB Homberg das 2:2. „Wir hätten zu dem Zeitpunkt schon locker 4:1 führen können“, haderte Trainer Ayhan Kirlangic.

Doch seine Mannschaft konnte in der Schlussphase noch einmal einen Gang hochschalten. „Das ist echt eine Qualität meiner Mannschaft, dass sie am Ende noch mal nachlegen kann“, so der Coach. In der 89. Minute machte Yasar Cakir dann nicht nur seinen Dreierpack perfekt, sondern seine Mannschaft damit auch zum Sieger.

Für Ayhan Kirlangic war das Auftaktspiel der Beweis, dass seine vorher geäußerten Einschätzungen nicht aus der Luft gegriffen waren. „Wir wollen gucken, dass wir im oberen Drittel mitspielen und nicht unten reinrutschen, um am Ende zittern zu müssen“, gibt der Coach seine Erwartungshaltung preis.

Heimspielpremiere gegen Kleve

Am kommenden Wochenende hat der SC aufgrund der Herbstferien spielfrei. Eine Woche später kommt es dann am 25. Oktober zur Heimspielpremiere an der Moritzstraße gegen den 1. FC Kleve. Die Klever konnten ihr Auftaktspiel gegen Arminia Klosterhardt ebenfalls mit 3:2 gewinnen. Beide Mannschaften teilen sich nach der ersten Spielrunde den dritten Platz hinter dem FC Kray und dem ETB Schwarz-Weiß Essen.

Berichte vom aktuellen Mülheimer Fußball-Spieltag

Weitere Berichte aus dem Mülheimer Lokalsport lesen Sie hier.