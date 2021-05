Neue Coronaschutzverordnung des Landes ab Freitag

Wetter/Herdecke. Das Land NRW hat die Coronaschutzverordnung erneut angepasst. Das bedeutet ab Freitag noch mehr Lockerungen.

Das Land NRW hat aktuell am Mittwochnachmittag eine Pressemitteilung herausgegeben, dass die Corona-Schutzverordnung erneut angepasst worden ist. Bereits am Freitag soll eine weitere Stufe ab einer Inzidenz unter 35 in Kraft treten. Zudem wurden die Lockerungen in den Inzidenzwerten unter 50 erneut angepasst.

So dürfen sich ab Freitag in Wetter und Herdecke Menschen aus drei Haushalten im öffentlichen Raum ohne Begrenzung treffen. Getestete dürfen mit zehn Personen aus beliebigen Haushalten zusammenkommen. Für die Schulen gilt dann Präsenzunterricht mit Test ohne Mindestabstände aber mit Sitzplan. Auch Musikunterricht kann mit bis zu zehn getesteten Personen wieder stattfinden. Kinder- und Jugendarbeit ist in geschlossenen Räumen mit bis zu 20 Personen und außen mit 30 jungen Menschen erlaubt. Allerdings muss dafür ein Schnelltest vorliegen, aber die Maskenpflicht entfällt bei diesen Angeboten. Die Gastronomie darf draußen ohne Schnelltest bewirten, innen wird ein Test benötigt.

