Drittes Spiel, dritter deutlicher Sieg für die A-Jugend des VfR Saarn in der Oberliga. Die Mülheimer Nachwuchshandballer erspielten sich gegen den Turnerbund Wülfrath ein 38:19 (16:8).

Nur etwa zehn Minuten lang war die Partie ausgeglichen, denn in der Anfangsphase stand die Abwehr der Hausherren noch nicht kompakt genug. Insbesondere über die Halbpositionen kam der Turnerbund immer wieder zum Erfolg.

Den „Schlüssel“ nach einer Viertelstunde gefunden

Ab der 15. Minute hatten die Saarner dann „aber den Schlüssel gefunden“, wie Co-Trainer Dirk Känzler sagt. Zur Halbzeit führten sie schon mit 16:8. Ein sicherer Rückhalt war Torhüter Jan Maue, der insbesondere von Außen viele Paraden zeigte. Die gute Defensivleistung war dann auch Grundstein für die einseitige zweite Hälfte, in welcher der VfR seine Führung vor allem über Tempogegenstöße auf 19 Tore ausbaute.

Das nächste Spiel für den Saarner Nachwuchs steht am 1. November gegen die HSG Homberg-Rheinhausen an, dann sind auch die Spieler des TuS Lintorf spielberechtigt, so dass Trainer Känzler „sehr optimistisch“ in die Partie geht.

