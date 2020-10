Der Tischtennis-Nachwuchs desmusste am dritten Spieltag mit dem TuS 08 Lintorf bei einer der stärksten Mannschaften ihrer NRW-Liga-Gruppe antreten. Dementsprechend deutlich fiel die Niederlage mit 1:11 aus.

In den ersten neun Partien konnten die Mülheimer keinen einzigen Satz gewinnen. „Die Jungs haben sich davon aber nicht entmutigen lassen“, sagte Jugendleiter Torsten Wawrzitz. Und wurden dafür dann auch belohnt: Zuerst verzeichnete Benjamin Geilhausen gegen den Lintorfer Kim Lukas Obermanns den ersten Satzgewinn (8:11, 11:7, 11:4 und 11:5).

Mika Moll holt den Ehrenpunkt

Zum Abschluss holte Mika Moll dann noch den Ehrenpunkt für den TTSC. Er besiegte Sören Hohn in vier Sätzen mit 7:11 11:7, 11:9, 9:11 und 5:11.

Das Match gegen die starken Lintorfer haben die vier Mülheimer Mika Moll, Till Franzen, Benjamin Geilhausen und Eunil Mun als weitere Trainingseinheit. „Wir hoffen, dass bereits das nächste Spiel deutlich knapper ausgehen wird“, so Wawrzitz. Am 31. Oktober geht es gegen den Tabellenfünften TV Angermund, der bislang drei Punkte eingefahren haben. TTSC Olympia ist in seiner ersten Saison in der NRW-Liga noch punktlos.

