Nach 2:1 auf Asche: BW Mintards Frauen haben Matchball

Mülheim. Auf ungewohntem Untergrund sicherten sich Blau-Weiß Mintards Frauen nicht nur einen Auswärtssieg, sondern auch den Matchball am nächsten Sonntag.

Die Fußballerinnen von Blau-Weiß Mintard stehen kurz vor dem Aufstieg in die Niederrheinliga. Am vorletzten Spieltag gewann die Mülheimer Mannschaft von Trainer Torsten Eichholz auf ungewohnter Asche mit 2:1 (1:1) gegen Eintracht Duisburg und braucht nun nur noch einen Punkt.

Zwar gehen die Mülheimerinnen als Tabellenzweiter in den letzten Spieltag, doch Kontrahent Rhenania Bottrop hat ausgerechnet in der finalen Runde spielfrei. Da der direkte Vergleich nach dem 1:0 im Hin- und dem 0:0 im Rückspiel an Mintard geht, reicht am kommenden Sonntag, 13 Uhr, im Heimspiel gegen Grün-Weiß Lankern II ein Punkt, um den Aufstieg perfekt zu machen.

Mülheimerinnen mussten sich den Sieg auf ungewohntem Terrain erspielen

Das Erspielen des Matchballs war allerdings eine harte Angelegenheit: Da der Kunstrasen in Duisburg aktuell erneut wird, fand das Spiel auf dem Ascheplatz statt. Auf dem trockenen Boden sprang der Ball immer wieder hoch ab, so dass die Mintarderinnen eine gute Viertelstunde brauchten, um sich an die Gegebenheiten zu gewöhnen.

Wie es oft so ist in Spielen mit schwierigen Bedingungen, helfen gerne einmal Standardsituationen. Die vierte Mintarder Ecke köpfte Micha Dietz zum 1:0 ein. Eine weitere gute Möglichkeit vergab Sara Eichholz nach einer halben Stunde.

Stattdessen gelang der Eintracht kurz darauf der Ausgleich, weil Mintard zu weit aufgerückt war. Versuche, auf Abseits zu spielen, schlugen fehl, so dass Angelina Stroms frei durch war – 1:1.

Die Mülheimerinnen – hier Kapitänin Franziska Eichholz – mussten in Duisburg auf ungewohntem Terrain bestehen. Foto: Oliver Müller / FUNKE Foto Services

Mintard aber holte sich die Führung nur drei Minuten nach dem Seitenwechsel zurück. Als Sara Eichholz kurz vor dem Strafraum zu Fall gebracht wurde, verwandelte Micha Dietz den fälligen Freistoß zum 2:1 – ihr zweiter Treffer und letztlich auch der Endstand, weil Ikraim Buick später bei einer weiteren Topchance an der Duisburger Torfrau scheiterte.

So sah Trainer Torsten Eichholz den Sieg von BW Mintard

„Wir sind froh, dass wir wieder auf Asche gewinnen konnten. Die Damen haben einen großen Kampf geliefert und den Kopf nach dem Ausgleich nicht hängen lassen“, meinte Trainer Torsten Eichholz. Der Coach weiter: „Hätten wir die Torchancen besser genutzt, wäre schon früher mehr Ruhe ins Spiel gekommen. Es war kein schönes Spiel, aber am Ende erfolgreich.“

