MWB-Prämien werden gespendet – Benefizspiel für Mintard

Mülheim. Die Teilnehmer des MWB-Cups spenden ihre Prämien an Blau-Weiß Mintard, die Mülheimer Fachschaft richtet zudem ein Benefizspiel aus.

Der Verband Mülheimer Fußballvereine wird am 13. August um 19.45 Uhr auf der Anlage des Mülheimer SV 07 ein Benefizspiel ausrichten. Die Einnahmen werden der DJK Blau-Weiß Mintard zu Gute kommen, die vor eineinhalb Wochen vom katastrophalen Hochwasser arg getroffen wurde.

Damit die Mintarder ihr Training nicht komplett einstellen müssen, haben der SV Raadt, der VfB Speldorf, der TuSpo Saarn und der Mülheimer SV 07 bereits Trainingszeiten für blau-weiße Nachwuchsteams zur Verfügung gestellt. Auch der Mülheimer FC 97 und Fatihspor hätten diesbezüglich ihre Unterstützung angeboten.

„Mit diesem Benefizspiel hoffen wir, einen kleinen Beitrag leisten zu können, damit der Verein wieder auf die Beine kommt“, sagt Fachschaftsleiter Peter Hein. Der Eintritt wird fünf Euro betragen.

1500 Euro für die hart getroffenen Mintarder

Bereits am Samstag konnten die Mintarder einen Check in Höhe von 1500 Euro in Empfang nehmen. Die Teilnehmer des Vorbereitungsturniers um den MWB-Cup verzichteten geschlossen auf ihre Prämien von insgesamt 500 Euro. Der Hauptsponsor, die Mülheimer Wohnungsbau eG, legte noch einmal die doppelte Summe oben drauf. „Wir wissen, dass es nur ein kleiner Betrag ist, dennoch war uns diese Geste sehr wichtig“, sagte Bernd Felsenheim, Geschäftsführer von Rot-Weiss Mülheim.

Mintards zweiter Vorsitzender Roland Henrichs sagte: „Das ist so eine überwältigende Geste. Wir können uns nur bei allen Teilnehmern ganz herzlich bedanken.“

