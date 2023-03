Mülheims beste Fußball-Torjäger: Bentaleb knackt die 50

An die neun Treffer aus der Vorwoche kam er nicht heran, doch Hatim Bentaleb (re.) traf immerhin fünfmal für den 1. FC Mülheim in der Kreisliga A.

Mülheim. Von den besten Mülheimer Fußball-Torjägern hat an diesem Wochenende vor allem einer auf sich aufmerksam gemacht. Das ist der neue Zwischenstand.

Neben den Torjägerlisten in den einzelnen Ligen nehmen Mülheims Amateurfußballer mittlerweile auch den bundesweiten Vergleich ins Auge. Denn die hiesigen Klubs haben gleich zwei heiße Eisen im Feuer. Das ist der aktuelle Stand der besten Knipser.

Alle in den Schatten stellt nach wie vor Maren Schönherr. Die Torjägerin des SV Raadt blieb diesmal ohne Tor, denn ihre Mannschaft hatte spielfrei. Dennoch steht sie weiterhin bei sagenhaften 78 Treffern. Niemand in Deutschland – weder männlich noch weiblich – hat in dieser Saison mehr Tore erzielt.

51 Tore: Hatim Bentaleb bester Knipser in Deutschlands achten Ligen

Unter den besten Knipsern des Landes taucht seit dem vergangenen Wochenende auch Hatim Bentaleb aus. Der Sturmtank vom 1. FC Mülheim ließ seinen neun Treffer aus der Vorwoche diesmal fünf Tore beim 7:3 (2:3) des Spitzenreiters gegen Preußen Duisburg folgen.

Mit nun 51 Treffern steht er deutschlandweit auf Rang eins bei den Knipsern aus den achten Ligen. Weil Mervan Aydin von Fatihspor Mülheim ebenfalls fünfmal traf, verbesserte er sich in diesem Ranking auf Rang drei.

Weitere Nachrichten aus dem Mülheimer Fußball

Noch ein Tor besser ist seit Sonntag wieder Aydins Vereinskollege Sahin Duran aus der zweiten Mannschaft von Fatihspor. Mit sechs Toren verbesserte er sich auf eine Gesamtbilanz von 41 „Buden“.

Wie es in den anderen Ligen aktuell in Sachen Torjägern aussieht, haben wir jeweils in einer Übersicht der besten Knisper zusammengefasst

Das ist der Stand in der Landesliga

Name Verein Tore Moreno Mandel Blau-Weiß Mintard 13 Ben Kastor Blau-Weiß Mintard 10 Anil Yildirim Mülheimer FC 97 9 Timo Conde Blau-Weiß Mintard 8 Sandro Garcia Melian Mülheimer FC 97 6 Arman Corbo Mülheimer FC 97 3 Argjent Emrula Mülheimer FC 97 3 Serkan Güzel Blau-Weiß Mintard 3 Nurettin Kayaoglu Mülheimer FC 97 3 Fatih Koru Blau-Weiß Mintard 3 Delowan Nawzad Mülheimer FC 97 3 Serdy Nguala Mülheimer FC 97 3 Shogo Tabata Blau-Weiß Mintard 3

Da Ben Kastor an diesem Wochenende bei Blau-Weiß Mintard passen musste, zog Moreno Mandel mit seinem 13. Saisontor weiter davon. Damit hat er seine Vorjahresbilanz von elf Treffern in 23 Spielen für den Duisburger SV 1900 schon nach 17 Partien überboten. Bemerkenswert waren auch die Treffer des Aushilfs-Linksaußen Henry Schäumer und des erst 18-jährigen Alex Stainbok. Den Siegtreffer für den MFC 97 erzielte der offensive Linksverteidiger Murat Ergin.

Das sind die besten Torjäger in der Bezirksliga

Name Verein Tore Marvin Ellmann Mülheimer SV 07 24 Janis Timm VfB Speldorf 22 Lennard Kaiser Mülheimer SV 07 17 Ismail Öztürk VfB Speldorf 16 Kevin Mouhamed VfB Speldorf 15 Athanasios Tsourakis VfB Speldorf 9 Julian Kopka Rot-Weiss Mülheim 8 Deniz Hotoglu VfB Speldorf 7 Abdoulaye Sall Mülheimer SV 07 7 Fabian Nitsch Rot-Weiss Mülheim 6 Pascal Roenz Mülheimer SV 07 6 Maximilian Fritzsche VfB Speldorf 5 Steven Tonski Rot-Weiss Mülheim 5 Teking Mang Rot-Weiss Mülheim 4 Joel Schoof Mülheimer SV 07 4 Fabian Schürings VfB Speldorf 4 Sebastian van Ryn Rot-Weiss Mülheim 4

Mit zwei Toren beim 4:1 (1:1) des MSV 07 über Sterkrade 06/07 legte Marvin Ellmann im Fernduell mit dem spielfreien Janis Timm wieder vor. Den Schlusspunkt der Partie setzte Joel Schoof, der nach seinem Doppelpack vor zwei Wochen nun Saisontreffer Nummer vier folgen ließ. Bei deren fünf steht nun Steven Tonski vom SV Rot-Weiss, der einen der beiden Treffer beim immens wichtigen 2:1 der Eppinghofer bei der TuS Mündelheim erzielte.

Die aktuell besten Knipser in der Kreisliga A

Name Verein Tore Hatim Bentaleb 1. FC Mülheim 51 Mervan Aydin Fatihspor 40 Luis Richard SV Raadt 23 Giovanni D’Amico SC Croatia 18 Vincenzo Enzo Prisco TSV Heimaterde 16 Enes Tezsoy SV Heißen 16 Tim-Samuel Bengs TuSpo Saarn 15 Valentin Markic SC Croatia 15 Thimo Warnke 1. FC Mülheim 15 Wilson Moreira Lima Gaspar 1. FC Mülheim 14 Stipe Maretic SC Croatia 12 Michael Siminenko 1. FC Mülheim 12

Siebenmal Luis Richard für Raadt, fünfmal Mervan Aydin für Fatihspor und ebenfalls fünfmal Hatim Bentaleb für den 1. FC Mülheim – in der Kreisliga A haben die Top-Torjäger am Sonntag kräftig gezündet. Bentaleb hat damit die 50-Tore-Marke geknackt und ist weiterhin Deutschlands Bester in den achten Ligen. Aydin liegt in derselben Kategorie nunmehr auf Rang drei. Deutschlandweit sind nur noch neun Stürmer besser als Bentaleb. Beim 4:1 des SV Heißen über den TuSpo Saarn festigen Enes Tezsoy und Tim Bengs den Status als beste Knipser ihrer Mannschaft.

Die besten Torjäger in der Kreisliga B

Name Verein Tore Nias Liam Allmann Blau-Weiß Mintard II 25 Uwe Sokolowski SV Heißen II 24 Tim Alexander Triebel Blau-Weiß Mintard II 19 Fatmir Berisha Dümptener TV 11 Oguzhan Keskin Dümptener TV 10 Benjamin Bimmler SV Heißen II 9 André Panz TSV Heimaterde II 9 Fabian Pusch TuS Union 09 9 Philipp Pütz TSV Heimaterde II 9 Nico Roocks TuS Union 09 9 Nils Seidel Mülheimer SV 07 III 9 Hassan Uzbek SV Heißen II 8 Marcel Vietz Rot-Weiss Mülheim II 8

In der Torjägerliste der Kreisliga B3 hat Nias Allmann die Führung in der letzten Woche an Felix Merkel vom ESC Rellinghausen II verloren, in der Mülheimer Rangliste bleibt er aber dank seines 25. Saisontreffers weiter vorne. Allerdings holt Uwe Sokolowski mit beiden Toren beim 2:1 (1:0) des SV Heißen II über Eintracht Duisburg wieder auf. Allmanns Teamkollege Tim Triebel traf beim 7:1 (2:1) von Blau-Weiß Mintard II über die SG Kupferdreh-Byfang II doppelt und verbesserte sich auf 19 Tore. Für die zweite Mannschaft des SV Rot-Weiss traf Oliver Rademacher in der Englischen Woche dreimal.

Diese Spieler trafen am häufigsten in der Kreisliga C

Name Verein Tore Sahin Duran Fatihspor Mülheim II 41 Lukas Markhoff SV Heißen III 27 Ben Ellenbeck TSV Heimaterde III 21 Silvan Akpolat TSV Heimaterde IV 20 Manuel Oberscheidt SV Heißen III 18 André Humann TSV Heimaterde III 17 Ertugrul Cetinkaya Mülheimer FC 97 III 16 Serhat Özcan TuS Union 09 IV 16 Murat Üzrek Fatihspor Mülheim II 16 Marvin Janke Rot-Weiss Mülheim III 15 Christoph Hellbusch Blau-Weiß Mintard III 13

Zweimal war er leer ausgegangen, letzte Woche hatte er einmal getroffen – jetzt ist alte Sahin Duran wieder da: Beim 9:2 (6:0) des Tabellenzweiten Fatihspor Mülheim II über die zweite Mannschaft der SpVgg Meiderich 06/95 steuerte der Stürmer sechs Tore bei und schraubte seine Bilanz auf 41 hoch. Teamkollege Murat Üzrek machte mit seinem 16. Treffer in diesem Jahr einen Platz gut. Für die „Dritte“ des SV Heißen erzielte Lukas Markhoff sein 27. Saisontor.

Das sind die besten Torschützinnen in Mülheim

Name Verein Tore Maren Schönherr SV Raadt 78 Carolin Sophie Mai Blau-Weiß Mintard 22 Paula Maria Schippel SV Raadt 21 Ikram Buick Blau-Weiß Mintard 19 Michelle Wollny Mülheimer SV 07 19 Christina Skalare Mülheimer SV 07 17 Caroline Jetzki SV Raadt 15 Janina Schwinn Mülheimer SV 07 15 Felina-Marie Weber SV Raadt 15 Ramona Plitt Mülheimer SV 07 14

Da der SV Raadt spielfrei hatte, konnten weder Spitzenreiterin Maren Schönherr, noch die bisherige Zweitplatzierte Paula Schippel nachlegen. Mit drei Toren für Landesligist Blau-Weiß Mintard schob sich stattdessen Carolin Mai auf Rang zwei. Sie steht nunmehr bei 22 Saisontreffern. Um zwei Plätze verbessert hat sich auch Janina Schwinn vom A-Ligisten Mülheimer SV 07. Sie traf in beiden Nachspielzeiten, konnte die 3:4-Niederlage ihrer Mannschaft im Duell beim Tabellendritten Glück-Auf Sterkrade aber nicht verhindern.

