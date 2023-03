Mülheimerin Thea Schmitz erreicht dreimal das Viertelfinale

Mülheim. Die Mülheimerin Thea Schmitz hat bei drei Turnieren in Mülheim gute Leistungen gezeigt. Im Sommer spielt sie für einen neuen Verein.

Eine Tennis-Turnierserie richtet der TC Dümpten in diesen Wochen im Tenniscenter Moraing an der Oberheidstraße aus. Die ersten drei Wettbewerbe für Damen und Herren in der offenen Klasse sind beendet, zwei folgen noch.

Aus Mülheimer Sicht hat sich dabei bislang Nachwuchsspielerin Thea Schmitz am besten geschlagen. Sie erreichte bei den Preisgeldturnieren mit Wertung für die deutsche Rangliste dreimal das Viertelfinale. Robert Puchegger (KHTC) schaffte es bei einem der Turniere ebenfalls in die Runde der letzten acht Spieler

Mülheimerin wechselt im Sommer zum TC Bredeney

Die 15-jährige Thea Schmitz ist in der lokalen Tennisszene noch nicht so bekannt, weil sie bereits vor gut drei Jahren vom HTC Uhlenhorst zum TuB Bocholt wechselte. Ab der kommenden Sommersaison wird die Saarnerin für den TC Bredeney aufschlagen.

„Ich hatte eine schöne Zeit in Bocholt, möchte mich jetzt aber in einem neuen Umfeld weiterentwickeln. Meine Ziele in diesem Jahr sind Turniersiege und das Klettern in der deutschen Rangliste“, sagt Thea Schmitz. In der offenen Klasse belegt das Talent in Deutschland bereits die Position 370, bei den U16-Juniorinnen den 52. Rang.

Die „Weluma-Turnierserie“, die von den Brüdern Heiner und Peter Moraing organisiert wird, passt Thea Schmitz bestens in den Turnierplan. „Es macht super viel Spaß, in Mülheim spielen zu können. Ansonsten ist man ja beim Tennis häufig auswärts unterwegs“, sagt sie. Die weiteren Termine der Damen- und Herrenwettbewerbe: 3. bis 5. März und 10. bis 12. März.

Die bisherigen Sieger in der Dümptener Turnierserie – Damen: Katharina Herpertz (BS Düsseldorf), Estella Jäger (BW Delbrück), Kristina Sachenko (TC Bredeney); Herren: Ruben Hartig (TC Frohnau), Niklas Koch (TC GW Oberkassel), Valentin Günther (Kölner THC RW)

