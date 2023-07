Mülheimerin Meisl: „Chance auf Medaille hat mich beflügelt“

Mülheim. Verena Meisl ist bei den Deutschen Meisterschaften eine neue persönliche Bestzeit gelaufen – so hat sie das Rennen in Kassel erlebt.

Die Medaille hat Verena Meisl (TV Wattenscheid 01) bei den Deutschen Meisterschaften zwar verpasst – mit dem vierten Platz, inklusiver neuer persönlicher Bestleistung, war sie aber mehr als zufrieden.

Dass sie solange ins Medaillenrennen eingreifen konnte, beflügelte sie dann kurz vor dem Ziel und half dabei, in 4:13,28 Minuten ins Ziel zu laufen.

Mülheimerin geht das Rennen mutig an

„Ich wollte mutig laufen und an den vier Läuferinnen, die in der Meldeliste vor mir standen, so lange wie möglich dran bleiben“, sagte Meisl nach dem Rennen. Das gelang ihr, obwohl Vera Coutellier von Beginn an ein hohes Tempo anschlug.

Meisl hielt mit, bereitete sich mental auf einen harten Schlussspurt vor. Als dieser begann, konnten sich Siegerin Katharina Trost (LG Stadtwerke München / 4:09,05) und die Silbermedaillengewinnerin Hanna Klein (LAV Stadtwerke Tübingen / 4:09,88) gleich absetzen, Meisl kämpfte mit Coutellier und Nele Weßel um Bronze. Coutellier konnte sie auf den letzten 100 Metern hinter sich lassen, Weßel kam einen Augenblick vor ihr ins Ziel.

Zum vierten Mal auf dem vierten Platz

„Als dann bei 200m vor Schluss der Bronzeplatz gar nicht so weit vor mir war, habe ich noch mal alles versucht und die Chance auf eine Medaille hat mich sehr beflügelt. Auf der Hälfte der Zielgeraden habe ich Nele Weßel noch einmal angegriffen, aber sie konnte dagegenhalten“, beschrieb Meisl das Finale.

Unzufrieden war sie trotzdem nicht: „Das war mein vierter vierter Platz in Folge bei den Deutschen Meisterschaften, aber ich bin trotzdem sehr zufrieden mit dem gesamten Wochenende. Die neue Bestleistung gibt mir auch Zuversicht und Motivation für die kommenden Wettkämpfe“, so die Mittelstreckenläuferin abschließend.

