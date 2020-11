Mitten im November-Lockdown, der unter anderem den kompletten Amateursport stillgelegt hat, sind vier Badminton-Talente aus Mülheim zu den U19-Europameisterschaften nach Finnland gereist .

Vom 1. BV Mülheim gehörten Aaron Sonnenschein, Jarne Schlevoigt und Julia Meyer zum Kader der deutschen Auswahl, vom VfB Grün-Weiß Mülheim war Malik Bourakkadi in das 14 Spieler umfassende Team nominiert. Die angepeilte Medaille verpasste das Team in der Mannschaftswertung – im Viertelfinale war Endstation.

Großer Aufwand – in der Bubble waren die Mülheimer aber sicher

Eine solch große, internationale Veranstaltung in diesen schwierigen Zeiten stattfinden zu lassen, sei mit großem Aufwand verbunden gewesen, wie Jonathan Rathke, Mannschaftsverantwortlicher des 1. BV Mülheim erklärt. „Die Spieler waren wie in einer Blase komplett abgeschottet“, so Rathke.

Sport in Mülheim - Hier für den Newsletter anmelden! Jetzt anmelden Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Bedenken hatte er deswegen nicht. „Ich glaube fast, nirgendwo wäre man sicherer gewesen als dort“ , sagt Rathke mit Blick auf die von den Organisatoren getroffenen Maßnahmen. Denn die gesamte deutsche Delegation musste sich schon vor der Abreise mit einem sogenannten PCR-Test auf das Coronavirus testen lassen.

72 Stunden Isolation für das Team nach der Ankunft

Nach der Ankunft in Lahti hatte sich das Team dann direkt für 72 Stunden in Isolation begeben . Untergebracht waren die vier Mülheimer und der Rest der Truppe auf dem Gelände des Olympischen Trainingscenters in einem eigenen Haus, ihre Zimmer durften sie nur zum Training und zu den Mahlzeiten verlassen . Für jedes Essen gab es eine vorgeschriebene Zeit von 25 bis 30 Minuten, weil alle Teams nacheinander in den Speisesaal kommen sollten und zwischen den verschiedenen Gruppen desinfiziert werden musste.

Ein zweiter negativer Test war dann die Voraussetzung, um in das Auftaktspiel gegen Finnland gehen zu dürfen. Als Gastgeber mussten die Finnen nicht in Isolation, konnten aber daraus nicht – wie befürchtet – Vorteile ziehen. Die deutsche Auswahl gewann am Ende deutlich mit 4:1 .

Mülheimer legt den Grundstein für den Auftaktsieg

Den Grundstein für den Erfolg legte dabei Aaron Sonnenschein , der gleich mit einer starken Leistung ins Turnier eingestiegen ist. Gegen den finnischen Kontrahenten Joakim Oldorff hieß es am Ende 21:12, 16:21 und 21:18 für den Mülheimer. Auch Bourakkadi überzeugte an der Seite von Matthias Kicklitz im Doppel mit einem souveränen Zweisatzsieg (21:13, 21:17).

Beim darauffolgenden, nie gefährdeten 5:0-Erfolg gegen die unterlegene Auswahl der Faröer Inseln konnte dann auch das gemischte Mülheimer Doppel Jarne Schlevoigt und Julia Meyer Punkte beisteuern. Sie gewannen deutlich mit 21:9 und 21:13.

Gemischtes Doppel im Viertelfinale – Team verliert gegen Russland

Beim anschließenden Individualwettkampf schafften es die beiden bis ins Viertelfinale , sie gewannen gegen die Doppel aus Österreich (21:16, 19:21, 21:10) und Portugal (19:21, 18:21) und schieden dann gegen die Ukraine aus (16:21, 16:21). Für die beiden war das dennoch ein gutes Abschneiden, da beide erst 17 Jahre alt sind und eigentlich noch bei der jüngeren Altersklasse antreten könnten.

Mehr Artikel zum Badminton in Mülheim:

In der Teamwertung qualifizierte sich das von Dirk Nötzel trainierte DBV-Team trotz einer knappen Niederlage gegen starke Dänen als Gruppenzweiter für die Runde der letzten acht Mannschaften . Hier zogen die deutschen Nachwuchstalente aber dann gegen Russland den Kürzeren und unterlagen mit 1:3.

Zwei Niederlagen für Aaron Sonnenschein

„Dass wir dann direkt gegen den Mitfavoriten Russland spielen mussten, war schon ein bisschen Lospech“, meint Rathke. Denn diese zeigten sich in den Standardsituationen – insbesondere im Herrendoppel sowie im gemischten Doppel – handlungsschneller, so dass Sonnenschein zuerst mit Leona Michalski und dann mit Matthias Kicklitz deutliche Niederlagen hinnehmen musste (15:21, 12:21 sowie 16:21, 12:21).

Zwar hat das Team damit das erklärte Ziel Medaille nicht erreicht , dennoch waren alle Beteiligten froh, überhaupt mal wieder an einem Turnier teilnehmen zu können und ein „Stück weit Badminton-Alltag“ zu erfahren, wie Rathke sagt.

Gemischtes Doppel gewinnt die Goldmedaille

Für den größten Erfolg der deutschen Delegation sorgte das gemischte Doppel Matthias Kicklitz/Thuc Phuong Nguyen , das sich im Finale gegen das schwedische Duo Gustav Björkler/Edith Urell mit 21:19 und 21:19 durchsetzte und damit den Titel sicherte.

Beim 1. BV Mülheim steht der Trainings- und Spielbetrieb nun weiter still. Für Sonnenschein, Schlevoigt und Meyer geht zumindest das Training am Stützpunkt weiter.

Mehr aktuelle Sportnachrichten aus Mülheim:

Alle aktuellen Bilder und Artikel zum Sport in Mülheim finden Sie hier

[In unserem Lokalsport-Newsletter halten wir Sie nach jedem Wochenende auf dem Laufenden. Den Lokalsport-Newsletter können Sie hier kostenlos bestellen.]