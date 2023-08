Mülheimer Tennis-Circuit: Lynn Lemke feiert Gesamtsieg

Mülheim. Trotz des regnerischen Wetters haben der HTC Uhlenhorst, der TK Heißen und der TC Raadt die Turnierserie gut über die Bühne bekommen.

Die Organisatoren des Mülheimer Tennis-Sommercircuits aus den Vereinen TC Raadt, HTC Uhlenhorst und TK Heißen hatten bei der neuntägigen Jugend-Turnierserie alle Hände voll zu tun. Mehrfach mussten die Spielpläne wegen der unerwünschten und häufigen Niederschläge umgeschrieben werden.

Etwas mehr als zwei Tage lang wurden die Partien sogar in Hallen ausgetragen. Am Abend des letzten Tages auf der Raadter Anlage standen dann aber alle Turnier- und Gesamtsieger fest. Lynn Lemke vom HTC Uhlenhorst sorgte als beste Spielerin in der U14-Altersklasse für einen Mülheimer Circuitsieg.

Mülheimerin überzeugt auch in der höheren Altersklasse

Gewertet wurden die Juniorinnen und Junioren in ihrer tatsächlichen Altersklasse. U14-Spielerin Lynn Lemke triumphierte auf heimischer Anlage am Uhlenhorstweg in ihrer Kategorie durch jeweils klare Zwei-Satz-Erfolge über Annika Schäfer (TC Bovert), Emma Arnz (TC Moers 08) und Paula Speckmann (TC Gerresheim Düsseldorf). Auf den Anlagen des TK Heißen und des TC Raadt wagte sich Lemke jeweils an die U18 heran. Hier landete sie jeweils auf dem zweiten Platz. Ihre Konkurrentin Megan Latifaj von der TG Bochum 49 hatte jeweils die Nase vorne. Dennoch reichte es für die 13-Jährige zum Circuit-Gesamtsieg in der U14-Kategorie.

Lynns Bruder Nick nahm an den ersten beiden Turnieren nicht teil, weil er mit Freunden im Urlaub war. In Raadt setzte er sich schließlich in der U18 durch — nach Erfolgen über die Raadter Leon Guth, Maurits Schlüter und Max Schneider, der am Ende Dritter wurde, sowie den Aachener Lennard Rausch (6:4, 6:0). Ein erfolgreiches Uhlenhorster Trio vervollständigte Lena Goldammer. Sie setzte sich in der U14 beim Circuit-Eröffnungsturnier in Heißen durch. Bei fünf Teilnehmerinnen fiel die Entscheidung im Gruppenspiel-Modus. Goldammer gewann die Duelle gegen die Zwillinge Nikola und Maya Bongardt (TSV Meerbusch) sowie Mira Bludau (TK Heißen). Die Niederlage gegen die Heißenerin Nyla Emenako, die für den MTV Kahlenberg aufschlägt, fiel am Ende nicht ins Gewicht, weil keine der Spielerinnen eine weiße Weste behalten konnte.

Turnier-Organisatoren trotzen dem Wetter

Dritte Plätze belegten zudem Matilda Rettek (MTV Kahlenberg, U14) beim Turnier in Raadt und Zoey Komander (Kahlenberger HTC, U12) in Heißen. Während es in den Altersklassen U12 bis U18 nicht nur um Pokale und Sachpreise, sondern auch um Punkte für die deutschen Ranglisten ging, sammeln die U10-Kinder noch ihre ersten Erfahrungen im Turniertennis. KHTC-Talent Felix Komander schnappte sich beim Wettbewerb in Raadt den Siegerpokal.

„Wir haben von den Teilnehmern und Eltern wieder viel Lob für die gute Organisation bei allen drei Turnieren bekommen“, sagte Nadine Sowislok (TC Raadt) aus dem Organisationsteam. Sie fügte hinzu: „Das Wetter passte dieses Mal wirklich nicht zu unserer schönen und beliebten Turnierserie. Wir haben etwas mehr als zwei von neun Turniertagen in der Halle verbringen und unzählige Male nach kräftigen Regenschauern die Plätze bearbeiten müssen. Wir haben uns aber den Spaß auch vom schlechten Wetter nicht verderben lassen.“

