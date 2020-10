Mülheim. Nach drei sieglosen Spielen peilt der Mülheimer SV 07 in der Fußball-Bezirksliga die Rückkehr in die Erfolgsspur an. Es geht zum Duisburger FV 08.

Nach den beiden Siegen zum Auftakt wartet der Fußball-Bezirksligist Mülheimer SV 07 nun schon seit drei Partien auf den dritten Erfolg in dieser Spielzeit. Geht es nach Trainer Dimitri Steininger, soll es am Sonntag, 15 Uhr, im Spiel beim Duisburger FV 08 soweit sein.

„Alles andere als ein Sieg zählt nicht“, sagt Steininger. Damit das klappt, brauche seine Mannschaft wieder mehr Selbstverständlichkeit vor dem Tor. Denn in allen drei Spielen hätte der MSV früh klar in Führung gehen können. Wirkliche Torgefahr strahlte dann oft nur Alexander Zachries mit seinen drei Treffern aus. „Gerade unsere Außenspieler nehme ich da auch ein Stück weit in die Pflicht“, so der Coach.

Trainer Steininger macht die Abwehr zu schaffen

Aktuell macht ihm aber vor allem der hintere Bereich seiner Mannschaft Sorge. Denn Verteidiger Jan Zuweis hat sich am Donnerstag im Training am Sprunggelenk verletzt. Joel Schoof hat seit eineinhalb Wochen nicht trainiert und auch Ruben Nipken wird den „07ern“ nicht zur Verfügung stehen. Steininger sucht also einen zweiten Innenverteidiger neben Benjamin Käsch.

Im Mittelfeld fehlt Mohammed Mharchi aufgrund eines eingeklemmten Nervs, Blerim Hysenlekaj und Tunahan Askar sind nach ihren Roten Karten für jeweils vier Spiele gesperrt.

MSV 07 muss einen kühlen Kopf bewahren

„Wir müssen die Zweikämpfe annehmen, aber trotzdem kühlen Kopf bewahren“, fordert Steininger. Denn die Spiele in Hochfeld können schonmal emotional werden. „Duisburg 08 ist eine Mannschaft, die eine große Offensivqualität hat, wenn man sie spielen lässt“, weiß Steininger. Es wird die Aufgabe der Mülheimer sein, dies zu unterbinden.

