Mülheim. Der Mülheimer SV 07 hat auch im Duell beim Duisburger FV 08 die Rückkehr in die Erfolgsspur verpasst. Das Bezirksliga-Spiel endete mit 0:3.

In der Fußball-Bezirksliga ist der Mülheimer SV 07 seit nunmehr vier Spielen sieglos. Seit den beiden Erfolgen zum Auftakt hat die Mannschaft von Trainer Dimitri Steininger nicht mehr gewonnen. Am Sonntag unterlagen die Mülheimer dem Duisburger FV 08 mit 0:3 (0:0).

Über eine Stunde lang blieb das Duell an der Duisburger Paul-Esch-Straße torlos, dann brachte Aiyoub Andich das Team von Trainer Dirk Pusch in Führung. Abdoulaye Sall und Elias Hadid brachten den Sieg des DFV und damit die Niederlage des MSV unter Dach und Fach.

Am Samstag steht das erste Derby auf dem Programm

Nun wartet auf den MSV das erste Derby der neuen Saison. Schon am kommenden Samstag, 18 Uhr, gastiert der SV Rot-Weiß auf dem Saarnberg. Die Eppinghofer hatten sich am Freitag in ihrem ersten Lokalduell der Saison gegen den TuSpo Saarn spät ein 2:2-Unentschieden gesichert.

