Mülheim. Das Duell in Lowick hätte auch mit einem Unentschieden ausgehen können. Doch der MSV 07 hat zur Effizienz vor dem gegnerischen Tor zurückgefunden.

Mülheimer SV 07 ist jetzt ganz nah dran am zweiten Platz

So kann man ein Fußballjahr beenden: Der Mülheimer SV 07 gewinnt bei der DJK Sportfreunde Lowick mit 4:1 (1:0) und liegt in der Bezirksliga vorerst nur noch einen Punkt hinter dem zweiten Platz zurück.

Zwar hat Viktoria Buchholz nach der Absage vom Samstag noch ein Spiel mehr vor der Brust und kann den Abstand der „07er“ auf Rang zwei wieder auf vier Punkte vergrößern, dennoch ist der Spielverein in der Rückrunde wieder dick im Geschäft. „Wir können uns jetzt selbstbewusste Ziele setzen“, sagte nach dem Lowick-Spiel auch Trainer Dimitri Steininger.

„Nicht so stark wie in den Wochen davor“

Das Duell beim Tabellenzweiten – da war der Coach ehrlich – hätte aber auch mit einem Unentschieden zu Ende gehen können. „Wir waren nicht so stark wie in den Wochen davor“, gestand Steininger.

Doch seine Elf hat zu der Effizienz zurückgefunden, die ihr im ersten Drittel der Saison noch so furchtbar abging. „Wir lassen wenig zu und machen zum richtigen Zeitpunkt die Tore“, erklärte der Coach den Erfolg der letzten sechs Spiele.

3:1 war die Vorentscheidung

Knackpunkt der Partie war der Treffer zum 3:1 durch Alexander Zachries in der 76. Minute. Kurz zuvor hatte Lowick den Anschlusstreffer erzielt. Da hätte das Spiel durchaus noch einmal kippen können. Der dritte MSV-Treffer war aber die Vorentscheidung. In Unterzahl – Pascal Wickert hatte „Gelb-Rot“ gesehen – machte Valentin Markic in der Nachspielzeit alles klar.

Am Dienstag hat Steininger seiner Mannschaft trainingsfrei gegeben, am Donnerstag steht eine erste Halleneinheit an.

DJK SF Lowick – MSV 07 1:4 (0:1)

Tore: 0:1 Zuweis (33.), 0:2 Roenz (68.), 1:2 Ternes (73.), 1:3 Zachries (76.), 1:4 Markic (90.+4)

MSV: Giordani – Wickert, Schoof, Käsch, Zuweis – Reis (79. Hysenlekaj), Ömür – Karczewski (58. Weißfloh), Zachries, Kuhlewey (86. Markic) – Roenz

Gelb-Rote Karte: Wickert (MSV/77.)