Mülheimer SV 07 holt einen Sommer-Abgang schon wieder zurück

Mülheim Im Sommer war er in letzter Sekunde gewechselt, nun holt Bezirksligist Mülheimer SV 07 einen wichtigen Spieler zur Rückrunde zurück.

Dass der Mülheimer SV 07 in der Fußball-Bezirksliga seinen Zielen hinterherläuft, hat auch mit einer Reihe von Abgängen vor dem Beginn der Saison zu tun. Einen dieser Wechsel macht der Spielverein nun schon in der Winterpause rückgängig.

Robin Götze kommt zurück. Der Mittelfeldspieler war im Sommer recht spät zur zweiten Mannschaft von Ratingen 04/19 gewechselt, trainiert aber schon wieder beim MSV mit und ist ab der Rückrunde spielberechtigt.

MSV-Sportchef: "Er ist zu jung, um Fußball runterzuschrauben"

„Der Kontakt ist nie abgebrochen, auch wenn er uns in letzter Sekunde verlassen hat, was natürlich geschmerzt hat und was auch enttäuschend war, das kann man ruhig so sagen“, so der Sportliche Leiter Justin Grepl.

Der 29-Jährige hatte damals als junger Vater die familiären Aspekte als Grund dafür angegeben, fußballerisch kürzer treten zu wollen. „Er hat aber glaube ich auch gemerkt, dass er noch viel zu jung ist, um Fußball runterzuschrauben. Er möchte wieder voll angreifen und wieder die Figur spielen, die er vorher war“, so Grepl.

Götze hinterließ durchaus eine Lücke im zentralen Mittelfeld des MSV. In Ratingen kam er bislang nur in vier Spielen zum Einsatz. „Er ist für uns unheimlich wichtig – als Mensch, aber auch als Fußballer, gerade auf einer Kernposition“, sagt der MSV-Sportchef.

Durch die Götze-Rückkehr erhofft er sich „eine absolute Verstärkung“ in der Rückrunde. „Vor allem braucht er keine Eingewöhnungsphase. Er wird voll angenommen“, betont Grepl.

Götze absolvierte zwischen 2014 und 2017 in drei Jahren 71 Bezirksliga-Partien für Blau-Weiß Mintard und wechselte dann erstmals zum MSV 07. Über den FSV Vohwinkel und Union Velbert kehrte er im Sommer 2022 auf den Saarnberg zurück. In 26 Partien traf er in der Vorsaison dreimal.

