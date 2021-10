Mülheimer SV 07 findet Gefallen am Toreschießen

Mülheim. 16 Tore in drei Spielen – aktuell läuft es beim Mülheimer SV 07 in der Fußball-Bezirksliga. Der Coach warnt aber schon vor den großen Kalibern.

Die Fußballer des Mülheimer Spielvereins 07 haben Gefallen am Toreschießen gefunden. Nach dem 5:2 in Saarn und dem 5:0 bei Phönix Essen schlugen die „07er“ am Sonntag RuWa Dellwig auf heimischer Anlage sogar mit 6:0 (1:0). Trainer Dimitri Steininger weiß aber, dass es nicht immer so glatt laufen wird.

Das zeigte ihm am Sonntag allein die erste Halbzeit. „Der Unterschied war schon klar, aber wir haben nicht immer zu unserem Spiel gefunden und unsere Linie nicht klar verfolgt“, sagte Steininger. Obwohl das frühe Tor von Ahmed Ammari ein Dosenöffner hätte sein können, bezeichnete der Coach die erste Hälfte als „fahrig“.

Umso besser verlief dann der Start in den zweiten Durchgang. Erst köpfte Joel Schoof eine Ecke am kurzen Pfosten ein, dann stand der Innenverteidiger auch nach einem von Alec Antalik blitzschnell ausgeführten Freistoß goldrichtig und traf zum 3:0.

„In der zweiten Halbzeit hat sich gezeigt, dass wir den meisten Gegnern konditionell überlegen sind“, meinte Steininger. So konnte sich Argjent Emrula in der letzten halben Stunde über einen Hattrick freuen, mit dem er das Ergebnis auf 6:0 hochschraubte,

MSV-Trainer Steininger freut sich auf den wachsenden Konkurrenzkampf

Und das alles, obwohl der MSV wieder einmal nicht komplett war. Zum Beispiel fehlte Kapitän Benjamin Käsch urlaubsbedingt. Dafür kommen bald Enes Bayram und Mohammed Mharchi zurück. „Dann haben wir endlich mal alle zusammen, ich freue mich schon auf den Konkurrenzkampf“, sagt der Coach.

Er weiß, dass es nicht immer so souverän ablaufen wird, wie in den letzten drei Spielen. Steininger betont: „Es werden andere Kaliber kommen und die werden uns alles abverlangen.“

Tore: 1:0 Ammari (3.), 2:0/3:0 Schoof (50./52.), 4:0/5:0/6:0 Emrula (61./73./77.)

MSV: Schoch – Roenz (75. Öztürk), Schoof, Reis, Kunz – Tschierske, Krasniqi, Emrula – Ammari (61. Kaiser), Antalik (81. Beginn), Sall (68. Weißfloh)

