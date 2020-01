Mülheimer SV 07 bleibt weiterhin ungeschlagen

Auch im dritten Vorbereitungsspiel bleibt der Mülheimer SV 07 ungeschlagen. Der Fußball-Bezirksligist schlug am Donnerstagabend den A-Ligisten SV Duissern mit 4:2 (4:0).

Schon nach nicht einmal einer Minute besorgte Alexander Zachries das 1:0 für die Hausherren. Im weiteren Verlauf legten Pascal Wickert (16.), Zachries (26.) und Benjamin Kuhlewey (36.) im Zehn-Minuten-Takt nach.

Fünf starke Halbzeiten in drei Spielen

Nach dem Seitenwechsel musste der Bezirksligist aber noch zwei Gegentreffer hinnehmen. „Wir waren etwas unkonzentriert und haben alte Fehler gemacht“, erklärte Trainer Dimitri Steininger. Er hatte aber auch nur wenige Wechseloptionen zur Verfügung. „In den drei Spielen hatten wir fünf sehr gute Halbzeiten, da ist das auch mal in Ordnung“, findet Steininger.

Am Wochenende wechselt der Gegner wieder auf Landesliga-Niveau. Die „07er“ gastieren am Samstag, 17.15 Uhr, bei den Sportfreunden Hamborn 07.

Mülheimer FC 97 geht auf dem Zahnfleisch

Zumindest was die Ergebnisse betrifft, läuft es beim Mülheimer FC 97 in diesem Jahr unter dem freien Himmel noch nicht. Am vergangenen Freitag startete der Stadtmeister mit einem 4:4-Remis gegen den Tusem Essen in die Vorbereitung. Am Mittwoch setzte es beim Bezirksliga-Dritten SC 20 Oberhausen eine 0:1-Niederlage.

„Wir gehen im Moment auf dem Zahnfleisch und mussten sogar mit fünf Spielern aus der zweiten Mannschaft auflaufen“, erklärt Trainer Hakan Katircioglu.

Alstaden-Spiel hat keine große Bedeutung

Auch am Wochenende ist noch keine Besserung in Sicht. Insofern hat das Duell des Bezirksliga-Spitzenreiters beim A-Liga-Zweiten Schwarz-Weiß Alstaden keinen allzu großen Wert. „Ich möchte nur, dass die Jungs langsam wieder in Tritt kommen“, so der Coach.