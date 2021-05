Mülheimer Sportgutschein nun auch digital erhältlich

Mülheim. Der Sportgutschein, der Kindern eine kostenlose Mitgliedschaft in einem Verein für ein Jahr ermöglicht, ist nun auch digital erhältlich.

Der vom Mülheimer Sportbund (MSB) ins Leben gerufene „Sportgutschein“, welcher Kita-Kindern ab drei Jahren, Mädchen und Jungen im Grundschulalter sowie Geflüchteten bis 18 Jahren eine einjährige, kostenlose Mitgliedschaft in einem Sportverein ermöglicht, existiert nun auch in einer digitalen Variante.

Dies trägt zum einen in Pandemiezeiten zur Kontaktreduzierung bei und bedeutet ganz allgemein eine weitere Minimierung des Aufwandes, der erforderlich ist, um den Gutschein zu erhalten.

Sportgutschein ist auf der Seite des Mülheimer Sportbundes zu finden

Wer für sein Kind einen Sportgutschein beantragen möchte, braucht lediglich ein Formular auszufüllen, das auf der MSB-Website zu finden ist. Den „Sportgutschein“ können ausschließlich Heranwachsende ausgehändigt bekommen, die bis dato keinem Mülheimer Sportverein als Mitglied angehören.

Auch das Einreichen des „Sportgutscheins“ beim ausgewählten Verein ist auf digitalem Weg möglich. „Der ‚Sportgutschein‘ in Papierform wird aber parallel weiterbestehen“, erläutert Jana Hartwich, Referentin „Integration durch Sport“ und „NRW bewegt seine KINDER!“ beim MSB.

48 Mülheimer Vereine beteiligen sich an der Aktion

Aktuell beteiligen sich 48 Mülheimer Sportvereine an dem Projekt, Das Angebot an Sportarten, die sie abdecken, ist breit gefächert. Ausführliche Informationen über die Projektteilnehmer sowie deren Angebote sind in einer Broschüre veröffentlicht, die ebenfalls auf der MSB-Website zur Verfügung steht.

Das mit dem Gutschein verbundene Ziel besteht darin, dass sich aus der „einjährigen Testphase“ eine dauerhafte Mitgliedschaft in einem Mülheimer Sportverein entwickelt. Grundsätzlich kann jedes Kind, das berechtigt ist, einen Sportgutschein zu beziehen, nur einmal einen solchen einlösen.

Der „Sportgutschein“ in Papierform kann im „Haus des Sports“, nach Absprache unter 30850-44, abgeholt werden.

