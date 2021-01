Mülheimer Oscar Moraing scheitert an Tsitsipas-Bruder

Oscar Moraing schied in Tunesien in der ersten Runde des Hauptfeldes aus. Der Mülheimer traf auf den Bruder eines Weltklassespielers.

Mülheim. Oscar Moraing durfte in Tunesien im Hauptfeld starten, verlor aber knapp. Im Doppel lief es auch für Maik Moraing nicht wie gewünscht.

Bei einem weiteren mit 15.000 Dollar dotierten Futureturnier in Monastir (Tunesien) konnte Oscar Moraing sofort im Hauptfeld starten, ohne sich zuvor für den Wettbewerb qualifizieren zu müssen.

In der ersten Runde kassierte der 20-jährige Mülheimer allerdings eine unglückliche Niederlage. Er unterlag dem gleichaltrigen Griechen Petros Tsitsipas mit 6:1, 4:6, 6:7. Der entscheidende Tiebreak endete mit 6:8. Petros ist der jüngere Bruder des Weltklassespielers Stefanos Tsitsipas (22).

Maik Moraing scheitert im Doppel

Im Doppelwettbewerb eines mit insgesamt 15.000 Dollar dotierten Tennis-Futureturniers in Monastir (Tunesien) ist Maik Moraing in der ersten Runde ausgeschieden. Der Mülheimer spielte an der Seite von Goran Tufekcic.

Die beiden Deutschen unterlagen den an Position drei gesetzten Japanern Kento Takeuchi und Kaichi Uchida mit 0:6 und 2:6. In der Einzel-Qualifikation für einen weiteren Wettbewerb in Monastir musste sich Maik Moraing in Runde eins dem Franzosen Edouard Villoslada mit 5:7 und 1:6 geschlagen geben.

