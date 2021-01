Mülheimer Mats Moraing scheitert in Australian Open-Quali

Mülheim/Doha. Mats Moraing ist in der Qualifikation zu den Australian Open ausgeschieden. Die Vorrunde findet wegen des Coronavirus in Katar statt.

Keinen guten Tag erwischte Mats Moraing beim Versuch, sich für die Australian Open, erstes Grand-Slam-Turnier des Jahres, zu qualifizieren.

Der Mülheimer Tennisprofi unterlag am Sonntag in der ersten Runde seinem Kontrahenten Mikael Torpegaard mit 1:6, 0:6 und ist damit ausgeschieden.

Mülheimer spielt die Qualifikation in Doha

Der Däne belegt in der ATP-Weltrangliste den 192. Platz, Moraing ist auf Position 248 notiert. Die Qualifikation für den Herrenwettbewerb findet in diesen Tagen aufgrund der besonderen Corona-Bestimmungen in Australien in Doha (Katar) statt. Die Australian Open sind um drei Wochen verlegt worden und beginnen erst am 8. Februar.

Im vom ersten Ballwechsel an äußerst einseitigen Match in der ersten Qualifikationsrunde unterliefen Mats Moraing viele Fehler. Sein dänischer Gegner hatte dadurch leichtes Spiel.

Dem 28-jährigen Mülheimer war anzumerken, dass er durch eine Operation am Fuß und anschließender Rehaphase im Herbst/Winter des vergangenen Jahres noch weit von einer guten Form entfernt ist.

