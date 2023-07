Mülheimer Mats Moraing ist bereit für den Bundesligastart

Mats Moraing schlägt in der am Sonntag beginnenden Bundesligasaison wieder für den TC Bredeney auf.

Mülheim/Essen. Eine Bauchmuskelzerrung hat Mats Moraing (TC Bredeney) auskuriert. Nun freut sich der 31-jährige auf den Start der Tennis-Bundesligasaison.

Mit neun Mannschaften — der Rochusclub Düsseldorf hatte im Dezember des vergangenen Jahres sein Team zurückgezogen — beginnt am Sonntag, 9. Juli, die Tennis-Bundesligasaison 2023.

Für Aufsehen sorgte der TC Bredeney. Die Essener, die mit einem Auswärtsspiel in Rosenheim starten, haben mit Jan-Lennard Struff, Yannick Hanfmann, Oscar Otte und Maximilian Marterer vier Spieler aus den Top sechs der deutschen Rangliste im Kader. An Position acht ist der Mülheimer Mats Moraing gemeldet.

Mülheimer erlebt Jahr mit vielen Rückschlägen

Wie schon im vergangenen Jahr erlebt Moraing ein Jahr mit vielen Rückschlägen. Zurückgefallen auf Position 459 in der ATP-Weltrangliste musste er zuletzt beim Challengerturnier in Heilbronn sogar schon in der Qualifikation antreten. Nach einem 6:3, 6:2-Erfolg über den Dänen August Holmgren war bereits Schluss. „Leider habe ich mir im Match gegen Holmgren eine Bauchmuskelzerrung zugezogen. Dadurch konnte ich nicht aufschlagen. Ansonsten habe ich weiter trainieren können“, verrät Mats Moraing.

Weitere Berichte zum Tennis in Mülheim

Zuvor hatte er bei einem Futureturnier im tschechischen Most das Viertelfinale erreicht. Beim Challenger in Troisdorf kassierte Moraing in der zweiten Runde gegen Nick Hardt (Dominikanische Republik) eine unglückliche 2:6, 6:1, 6:7-Niederlage.

Moraing freut sich auf Bundesliga mit dem TC Bredeney

Und nun freut er sich auf die kommenden Wochen: „Ich bin fit und ready für den Bundesligastart. Unser Team besteht fast nur aus deutschen Spielern. Das ist schon eine richtig coole Truppe. Da freue ich mich jetzt drauf.“

In den Heimspielen treffen die Bredeneyer am Zeißbogen auf den TC Großhesselohe München (14. Juli, 13 Uhr), TK Kurhaus Aachen (16. Juli, 11 Uhr), Gladbacher HTC (30. Juli, 11 Uhr) und den TC Blau-Weiß Neuss (13. August, 11 Uhr).

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Mülheim