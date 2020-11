Mülheimer Maik Moraing scheitert erst im Halbfinale

Kurz vor der Schließung der Tennishallen in NRW aufgrund der aktuellen Corona-Schutzverordnung konnten einige Ausrichter noch ihre Turniere durchführen. Hierzu zählte auch der TC Dümpten. Bei einem Damen- und Herrenturnier konnte ein Mülheimer einen Podestrang belegen.

Maik Moraing, der in Mülheim wohnt und für den TC Essen-Bredeney aufschlägt, besiegte Kerim Akkocaoglu (Kassel), Paul Gayk (Kahlenberger HTC) und Moritz Pieper (Lüdenscheid) jeweils in zwei Sätzen. Erst im Halbfinale musste er sich seinem Vereinskollegen Aaron Williams mit 5:7, 3:6 geschlagen geben. Die Turniersieger: Luisa Meyer auf der Heide (TC SCC Berlin) und Ole Valkyser (Odenkirchener TC).

Auch Senioren und Jugend schlug auf

Anke Maslaton erreichte bei einem Seniorenturnier in Overath den zweiten Platz in der Damen-40-Konkurrenz. Im Finale unterlag sie der Kölnerin Sandra Hein mit 1:6, 1:6. Ebenfalls Zweiter wurde Jan Thissen bei einem Jugendturnier in Moers. Das Talent des KHTC besiegte in der U16-Klasse den Aachener Niklas Neuss und den Weseler Marvin Kühn. Im Endspiel musste er sich knapp Henrik Neuss (Grün-Weiß Aachen) mit 4:6, 6:4, 8:10 geschlagen geben.

