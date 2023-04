Mülheimer Lokalmatador lässt Top-Favoriten keine Chance

Mülheim. Mit dem dreijährigen Wallach Montanus, Sieger am Raffelberg, hat die Mülheimer Trainerin Yasmin Almenräder ein sehr talentiertes Pferd im Stall.

Besser hätte der Raffelberger Saisonauftakt für Yasmin Almenräder nicht verlaufen können. Die Mülheimer Galopptrainerin freute sich über den Erfolg ihres Schützlings Montanus in einem gut besetzten Dreijährigen-Rennen um den mit 10.000 Euro dotierten Preis der Mülheimer Turfsyndikate.

Auf Rang zwei landete der am Ort vom Franzosen Jean-Pierre Carvalho trainierte Akuma. Mehr als 2000 Besucher sahen den Mülheimer Doppelsieg am Raffelberg.

Auf der Zielgeraden setzt sich das Mülheimer Pferd ab

Top-Favorit Nerion aus dem Kölner Rennstall Asterblüte des früheren Spitzenjockeys und heutigen Trainers Peter Schiergen hatte in der über 1400 Meter führenden Prüfung sofort die Führung übernommen. Im weiteren Rennverlauf verlor er aber zur Überraschung der Experten mehr und mehr an Boden. Schließlich landete er mit Reiterin Sibylle Vogt im Sattel nur auf dem enttäuschenden fünften Platz.

Akuma, geritten von Sean Byrne, übernahm eingangs des Schlussbogens vor Montanus die Spitzenposition. Auf der Zielgeraden rückten Anna van den Troost und Montanus von außen immer näher heran. An der Innenseite mischte plötzlich Noshowlikeajoeshow kräftig mit.

Schließlich wurde er Dritter. Ganz vorne löste Montanus seinen Widersacher Akuma 100 Meter vor dem Ziel an der Spitze ab. Am Ende kam der Almenräder-Schützling mit zwei Längen Vorsprung sogar noch zu einem vergleichsweise leichten Sieg. Auf Rang vier landete mit Blue Zone ein weiteres Carvalho-Pferd – auch noch vor Nerion.

Reiterin hatte geringe Erwartungen – Trainerin war optimistisch

Unmittelbar nach dem Erfolgsritt meinte Reiterin Anna van den Troost, die am Stall von Yasmin Almenräder beschäftigt ist: „Wir haben mit Montanus im Vorfeld gar nicht soviel gemacht. Ich habe auch nicht damit gerechnet, dass er mit dem tiefen Geläuf so gut klarkommen würde.

Yasmin Almenräder war da vor dem Start viel optimistischer als ich. Es ist gut, dass sie öfter recht behält als ich.“ Die Trainerin selbst fügte hinzu: „Das hat Montanus sehr schön gemacht. Ich war mir sicher, dass er schweren Boden kann. Obwohl er erst bei 80 Prozent ist, konnte er schon jetzt vollauf überzeugen.“ Nun soll es für den schnellen Wallach eine Stufe höhergehen. Geplant ist der Start beim Grupperennen „Dr.-Busch-Memorial“ auf der Krefelder Rennbahn am Freitag, 28. April.

Mülheimer Trainer können sich in Szene setzen – Veranstalter sind zufrieden

Der Mülheimer Trainer Jean-Pierre Carvalho freute sich über einen erfolgreichen Renntag. Neben Akuma und Blue Zone konnte sich auch Wayiita gut in Szene setzen. Die vierjährige Stute wurde mit Sibylle Vogt im Sattel Dritte in einer 5000-Euro-Prüfung. Im vorletzten Rennen machte dann Yasmin Almenräder einen Doppelsieg perfekt. Nach Montanus triumphierte noch New Light. Amateur-Rennreiterin Nina Baltromei hatte mit der fünfjährigen Stute im Preis des neuen Aktiventreffs (5150 Euro, 2100 Meter) die Nase vorne.

Sehr zufrieden mit dem Saison-Aufgalopp am Raffelberg waren die Verantwortlichen des Rennclubs Mülheim. Nach den ausgiebigen Regenfällen an den vorangegangenen hatte der Wettergott am Renntag ein Einsehen. „Es ist nun einmal eine Außenveranstaltung. Manchmal hat man Glück, manchmal Pech mit dem Wetter. Der Boden war tief. Aber die Bahnkommission hat vor dem Beginn grünes Licht gegeben. Für Reiter und Pferd bestand keine Gefahr. Nun wünsche ich mir weitere Mülheimer Renntage mit tollem Sport, gutem Wetter und viel Spaß für alle Beteiligten“, sagte Rennclub-Vorstandsmitglied Marc Hübner. Am 8. Juni geht es am Raffelberg weiter.

