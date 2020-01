Mülheim. Die Nachwuchsleichtathletin will an ihren Erfolg auf westfälischer Ebene anknüpfen. Dadurch hat sie bereits ein Ticket auf Deutsche Ebene gelöst.

Mülheimer Läuferin Verena Meisl peilt in Dortmund DM-Norm an

Der Start ins neue Jahr ist für die Mülheimer Läuferin Verena Meisl erfolgreich verlaufen. Die Starterin der LG Olympia Dortmund hat bei ihren bisherigen Wettkämpfen einen guten Eindruck hinterlassen. Ihre Form möchte sie am Samstag bei den NRW-Nachwuchsmeisterschaften (U20) bestätigen.

Bereits am vergangenen Wochenende hatte die Nachwuchsathletin ein Heimspiel in der neu eröffneten Helmut-Körnig-Halle in Dortmund. Bei den Westfälischen Meisterschaften gewann die 18-Jährige in ihrer Altersklasse über 800 Meter in neuer persönlicher Hallenbestleistung (2:10,47 Minuten). Damit hat die Läuferin sogar die Norm für die Deutschen Meisterschaften der Erwachsenen Ende Februar in Leipzig geknackt.

In Dortmund läuft Meisl nur die 1500 Meter

An diesem Samstag ist sie in Dortmund sowohl über 800 als auch über 1500 Meter gemeldet. Sie hat sich allerdings für die längere Strecke entschieden. Und dabei peilt sie einen weiteren Erfolg an. „Ich möchte auch über die 1500 Meter die Norm für die Deutschen Meisterschaften der Erwachsenen schaffen“, sagt Meisl. Denn in Leipzig würde sie lieber über diese Strecke an den Start gehen. Das ist aber nicht das einzige Ziel, das die Sportlerin in Dortmund hat. „Natürlich möchte ich auch um den NRW-Titel kämpfen“, betont sie.

Die Vorfreude auf den zweiten Wettkampf in der neuen Halle sei groß. Zu ihren größten Konkurrentinnen gehören aktuell Lea Kruse, die zum Jahreswechsel vom FC Schalke 04 zum TV Wattenscheid gewechselt ist, sowie Rahel Brömmel vom SV Sonsbeck. Sie sind, genau wie die Mülheimerin, mit einer Zeit unter 4:30 Minuten gemeldet. Aber auch Vereinskameradin Linn Kleine zählt in Laufkreisen zu den guten Läuferinnen und könnte im Kampf um den Titel eine harte Konkurrentin sein.

Ziel ist auch die Jugend-DM

Mit dem Erreichen der Norm für die Deutschen Meisterschaften der Erwachsenen würde Meisl im selben Zug die Norm für die Deutschen Jugendmeisterschaften laufen. Die Wettkämpfe finden eine Woche eher statt. „Dabei habe ich mir als Ziel gesetzt, unter die besten Drei zu kommen“, schaut Meisl einen Monat voraus.