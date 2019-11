Mülheim. In der 2. Bundesliga stand für die Mülheimer Sportkegler ein richtungsweisendes Spiel an. Bis zur letzten Kugel war es spannend.

Eine spannende Partie hielt die Zuschauer im Kegelsportzentrum an der Moritzstraße bis zum Schluss in Atem.

Zu Beginn der Rückrunde in der 2. Bundesliga Nord hatten die Mülheimer Sportkegler das Team der KSG Kassel zu Gast – es war ein direktes Duell im Tabellenkeller. Mit 3:0 (4926:4785 Holz, 49:29) behielten die Mülheimer die Oberhand.

Spitzenduell gleich zum Auftakt

Gegen den am stärksten eingeschätzten Gästeblock eröffneten Joachim Pohl und Michael Kuenkamp den Wettkampf. Pohl erzielte mit starken 854 Holz auch gleich wieder das Tagesbestergebnis. Kuenkamp hingegen zeigte ungewohnte Schwächen und musste mit 814 Holz zufrieden sein. Magere 32 Holz Plus waren noch kein sicheres Polster. Im mittleren Spielabschnitt gaben Stefan Schröter (819 Holz) und Kim Zimmermann (774 Holz) weitere neun Holz ab, so dass sich die Situation weiter zuspitzte.

Der letzte Block war dann nichts für schwache Nerven. Zu Beginn waren alle vier Akteure gleichauf. Heiko Störig konnte dann mit einer hervorragenden Abräumgasse einen entscheidenden Vorsprung herausholen, letztlich wurde er mit guten 838 Holz belohnt.

Es ging noch um die Zusatzwertung

Nachdem auch Thomas Klasen einen kleinen Zwischenspurt hinlegte, war zumindest der Gesamtsieg aber nicht die Zusatzwertung gesichert. Sechs Neuner auf der letzten Abräumgasse waren dafür nötig – das gelang. Mit 827 Holz überflügelte er sogar noch das komplette Gästeteam.

Mit diesem wichtigen Erfolg kletterten die Mülheimer auf den achten Platz und verlassen das Tabellenende. Am 30. November geht es nun zum Aufstiegsfavoriten Union Gelsenkirchen (13 Uhr).