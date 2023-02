Mülheimer Fußball-Torjäger: Fatihspors Mervan Aydin holt auf

Mülheim. Mit dem Neustart der Meisterschaft nimmt auch der Kampf um die Titel der besten Mülheimer Torjäger Fahrt auf. Das sind die Zwischenstände.

Seit diesem Wochenende geht es in den Amateurfußball-Ligen endlich wieder um Punkte. Siege sind wieder etwas Wert, Niederlagen haben echte Folgen. Neben den Entscheidungen in Sachen Auf- und Abstieg möchte sich der ein oder andere Goalgetter auch in der Torjägerliste im Laufe dieser Saison noch verbessern. Das ist der aktuelle Stand.

Alle in den Schatten stellt nach wie vor Maren Schönherr. Mit ihren vier Toren beim 6:0 gegen den ETuS Bissingheim machte die Stürmerin des SV Raadt am Sonntag die 70 Tore rund. Niemand in Deutschland – weder männlich noch weiblich – hat in dieser Saison mehr Tore erzielt.

34 Tore: Zwei Mülheimer teilen sich aktuell den ersten Platz

Bei den Männern teilen sich zwei Angreifer den Titel des aktuell besten Mülheimer Knipsers: Zum einen Hatim Bentaleb vom A-Kreisligisten 1. FC Mülheim, zum anderen Sahin Duran von Fatihspor Mülheim II aus der Kreisliga C. Beide haben 34 Treffer auf dem Konto.

Bentaleb machte mit seinem Tor zum 2:0 gegen den TSV Heimaterde den späten Sieg des Tabellenersten der A-Kreisliga perfekt. Das entscheidende 1:0 gegen die SG Duisburg-Süd III ging bei Fatihspors Reserve – natürlich – auf das Konto von Sahin Duran.

Weitere Nachrichten aus dem Mülheimer Fußball

Während Duran in der Torjägerliste der Kreisliga C aktuell kaum Konkurrenz fürchten muss – Lukas Markhoff vom SV Heißen III hat elf Treffer weniger –, sitzt Bentaleb mit Mervan Aydin ein echter Verfolger im Nacken. Der Torjäger der ersten Fatihspor-Mannschaft erzielte am Sonntag beim 3:3 gegen den VfL Wedau dreimal den Ausgleich und verkürzte im Duell gegen Bentaleb auf 34:29.

Wie es in den anderen Ligen aktuell in Sachen Torjägern aussieht, haben wir jeweils in einer Übersicht der besten Knisper zusammengefasst

Das ist der Stand in der Landesliga

Name Verein Tore Moreno Mandel Blau-Weiß Mintard 10 Ben Kastor Blau-Weiß Mintard 9 Timo Conde Blau-Weiß Mintard 7 Anil Yildirim Mülheimer FC 97 6 Sandro Garcia Melian Mülheimer FC 97 5 Arman Corbo Mülheimer FC 97 3 Serkan Güzel Blau-Weiß Mintard 3 Nurettin Kayaoglu Mülheimer FC 97 3 Fatih Koru Blau-Weiß Mintard 3 Delowan Nawzad Mülheimer FC 97 3 Serdy Nguala Mülheimer FC 97 3 Shogo Tabata Blau-Weiß Mintard 3

Das Führungsduo bleibt gleich, setzt sich sogar um jeweils ein Tor ab. Denn sowohl Moreno Mandel als auch Ben Kastor trafen beim 3:1 über den SC Germania Reusrath für Blau-Weiß Mintard.

Das sind die besten Torjäger in der Bezirksliga

Name Verein Tore Marvin Ellmann Mülheimer SV 07 20 Janis Timm VfB Speldorf 18 Lennard Kaiser Mülheimer SV 07 17 Kevin Mouhamed VfB Speldorf 14 Ismail Öztürk VfB Speldorf 14 Athanasios Tsourakis VfB Speldorf 9 Julian Kopka Rot-Weiss Mülheim 8 Maximilian Fritzsche VfB Speldorf 5 Deniz Hotoglu VfB Speldorf 5 Pascal Roenz Mülheimer SV 07 5 Abdoulaye Sall Mülheimer SV 07 5 Tekin Mang Rot-Weiss Mülheim 4 Fabian Nitsch Rot-Weiss Mülheim 4 Fabian Schürings VfB Speldorf 4 Steven Tonski Rot-Weiss Mülheim 4 Sebastian van Ryn Rot-Weiss Mülheim 4

Mit seinem 3:2-Siegtreffer für den Mülheimer SV 07 im Bezirksliga-Heimspiel gegen Schlusslicht Adler Osterfeld behauptete Marvin Ellmann mit seinem 20. Saisontor seine Spitzenposition. Ligaweit liegt nur noch einer vor ihm: Alstadens Spielertrainer Raphael Steinmetz (25 Tore). Ebendort konnte die Konkurrenz des VfB Speldorf am Freitag nicht treffen, dafür rückt Ellmann wieder ein Teamkollege auf die Pelle: Lennard Kaiser schraubte sein Torkonto mit den beiden Treffern zum 1:2 und 2:2 auf 17 hoch und liegt damit nur noch drei Tore hinter „Elle“ zurück.

Die aktuell besten Knipser in der Kreisliga A

Name Verein Tore Hatim Bentaleb 1. FC Mülheim 34 Mervan Aydin Fatihspor Mülheim 29 Giovanni D’Amico SC Croatia 15 Enes Tezsoy SV Heißen 15 Valentin Markic SC Croatia 15 Wilson Moreira 1. FC Mülheim 14 Luis Richard SV Raadt 13 Thimo Warnke 1. FC Mülheim 13 Stipe Maretic SC Croatia 12 Vincenzo Enzo Prisco TSV Heimaterde 12 Tim-Samuel Bengs TuSpo Saarn 11 Marco Olivieri 1. FC Mülheim 10 Alperen Keskin SV Heißen 9 Michael Siminenko 1. FC Mülheim 8

Neben Mervan Aydin konnte sich an diesem ersten Pflichtspielwochenende im neuen Jahr vor allem Luis Richard vom SV Raadt verbessern. Beim 4:1 gegen den Mülheimer FC 97 II traf er dreimal und steht damit bei nunmehr 13 Saisontoren. Croatias Valentin Markic erzielte seinerseits die 15. Bude und schloss damit zu seinem Teamkollegen Giovanni D’Amico sowie zu Heißens Enes Tezsoy auf.

Die besten Torjäger in der Kreisliga B

Name Verein Tore Nias Liam Allmann Blau-Weiß Mintard II 22 Uwe Sokolowski SV Heißen 19 Tim Alexander Triebel Blau-Weiß Mintard II 17 Fatmir Berisha Dümptener TV 11 Oguzhan Keskin Dümptener TV 10 André Panz TSV Heimaterde II 9 Nico Roocks TuS Union 09 9 Nils Seidel Mülheimer SV 07 III 9 Marcel Hönzke Mülheimer SV 07 II 8 Machikour Soule Dümptener TV 8 Marcel Vietz Rot-Weiss Mülheim II 8

Die zweite Mannschaft von Blau-Weiß Mintard musste sich am Sonntag mit einem 1:1 gegen die Reserve der Sportfreunde Niederwenigern begnügen und fiel wieder aus den Aufstiegsrängen heraus. Dass es überhaupt einen Punkt gab, hatte Mintard in der vierten Minute der Nachspielzeit seinem Goalgetter Nias Liam Allmann zu verdanken – er traf zum 22. Mal in dieser Spielzeit.

Diese Spieler trafen am häufigsten in der Kreisliga C

Name Verein Tore Sahin Duran Fatihspor Mülheim II 34 Lukas Markhoff SV Heißen III 23 Ben Ellenbeck TSV Heimaterde III 20 Silvan Akpolat TSV Heimaterde IV 17 Ertugrul Cetinkaya Mülheimer FC 97 III 16 Marvin Janke Rot-Weiss Mülheim III 15 Manuel Oberscheidt SV Heißen III 15 Murat Üzrek Fatihspor Mülheim II 14 Christoph Hellbusch Blau-Weiß Mintard III 13 Serhat Özcan TuS Union 09 IV 13 Vasile Toma TuSpo Saarn III 11

Mit seinem entscheidenden 1:0 für Fatihspor II behauptete Sahin Duran die Spitze, aber auch Verfolger Lukas Markhoff traf doppelt. Heimaterdes Ben Ellenbeck machte die 20 voll. Etwas verbessert haben sich zudem die Doppelpacker Marvin Janke (RW Mülheim III) und Manuel Oberscheidt (SV Heißen III).

Das sind die besten Torschützinnen in Mülheim

Name Verein Tore Maren Schönherr SV Raadt 70 Paula Maria Schippel SV Raadt 18 Michelle Wollny Mülheimer SV 07 17 Christina Skalare Mülheimer SV 07 16 Carolin Sophie Mai Blau-Weiß Mintard 15 Caroline Jetzki SV Raadt 14 Feline-Marie Weber SV Raadt 14 Janina Schwinn Mülheimer SV 07 13 Ikram Buick Blau-Weiß Mintard 12 Ramona Plitt Mülheimer SV 07 12

Hinter der unantastbaren Maren Schönherr liegen mehrere Spielerinnen mehr oder weniger gleichauf. Platz zwei behauptete Schönherrs Teamkollegin Paula Schippel, die das 6:0 des SV Raadt über Bissingheim mit zwei Treffern abrundete. Auf Rang drei schob sich Michelle Wollny mit fünf Treffer für den MSV 07 bei Eintracht Duisburg II. Auch ihre Teamkolleginnen Ramona Plitt und Justine-Michele Bohnen verbesserten sich mit vier Treffer auf insgesamt zwölf bzw. elf Treffer. Christina Skalare verbesserte sich mit einem Tor auf deren 16. In der Landesliga steuerte Ikram Buick drei Treffer zu Mintards 6:0 in Emmerich bei, so dass die Stürmerin nun auch ein Dutzend Tore auf dem Konto hat.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Mülheim