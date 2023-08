Mülheimer Fußball-Duo winkt Einzug in die zweite Pokalrunde

Bastian Masen, Trainer TuS Union 09 Mülheim, will mit seiner Mannschaft in die zweite Runde des Kreispokal-Wettbewerbs einziehen.

Mülheim. Für zwei Mülheimer B-Kreisligisten endet am Sonntag die Sommerpause. Sie wollen in Auswärtsspielen in die zweite Kreispokalrunde einziehen.

Neben den beiden Landesligisten Speldorf und Mintard starten auch zwei Mülheimer Fußball-B-Kreisligisten an diesem Sonntag in den Pflichtspielbetrieb. Traditionell steht eine Woche vor dem Meisterschaftsstart die erste Runde im Kreispokal auf dem Programm.

Dabei gehen wie gewohnt zunächst die Teams aus den Kreisligen B und C an den Start, die A-Ligisten greifen erst in der zweiten Runde in den Wettbewerb ein. Die beiden verbliebenen Mülheimer Erstmannschaften unterhalb der Kreisliga A müssen dabei auswärts antreten.

Dümptener TV startet mit großen Ambitionen in die neue Saison

Der Dümptener TV tritt bei der SGP Oberlohberg an. Die Dinslakener beendeten die vergangene Saison auf dem sechsten Platz der Kreisliga B. Die Dümptener gehen mit großen Ambitionen in die neue Saison. Unter den beiden Trainern Burim Berisha und René Gottwald und einigen starken Neuzugängen will der DTV in die Kreisliga A aufsteigen. Die hohen Ambitionen können die Mülheimer bereits im Pokal unter Beweis stellen.

Auch dem TuS Union 09 ist ein Weiterkommen zuzutrauen, denn Gegner TuRa 88 Duisburg, früherer Landes- und Bezirksligist, ist in den vergangenen Jahren immer weiter abgestürzt und in der letzten Saison schließlich sogar in die Kreisliga C abgestiegen.

Fußball in Mülheim: Weitere Nachrichten zur Saison 23/24

Union 09 hat einen ähnlichen Abwärtstrend hinter sich und geht mittlerweile in seine bereits siebte Saison in der zweitniedrigsten Spielklasse. Die vergangene Saison beendete die Mannschaft von Trainer Bastian Masen auf dem vierten Platz, lag aber klar hinter den beiden Aufstiegsrängen zurück. Neben dem SV Heißen II sicherte sich der ETuS Bissingheim den Aufstieg in die Kreisliga A.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Mülheim