Mülheim Der 18-jährige Emrehan Gedikli wird in Dortmund erstmals in der ersten Liga eingewechselt. Im April unterschrieb er seinen ersten Profivertrag.

Jede Menge Abschiede gab es am letzten Spieltag der Fußball-Bundesliga – aber auch ein Debüt: Der junge Mülheimer Emrehan Gedikli feierte für Bayer 04 Leverkusen seinen Einstand in der ersten Liga.

In der 66. Minute des letzten Bundesliga-Saisonspiels der Leverkusener bei Borussia Dortmund kam der 18-Jährige für den Brasilianer Paulinho ins Spiel. Zu diesem Zeitpunkt führten die Dortmunder mit 2:0, die Partie endete schließlich mit 3:1.

Bundesliga-Debütant: "Es ist eine Ehre für mich"

„Es ist eine Ehre für mich, mein Bundesliga-Debüt in so einem speziellen Spiel für unseren Klub zu geben“, schrieb Gedikli hinterher auf Instagram und schob „Danke Lars“ sowie „Danke Sven“ hinterher. Die damit angesprochenen Bender-Brüder absolvierten in Dortmund das letzte Spiel ihrer Karriere. Lars Bender traf per Elfmeter unmittelbar nach seiner Einwechslung zum Endstand.

Während die Bender-Zwillinge Schluss machen, fängt die Karriere für Emrehan Gedikli gerade erst an. Dreimal wurde der Bayer-Youngster bereits in der Europa League eingewechselt, in der Bundesliga wartete er bislang noch auf seinen ersten Einsatz. Elfmal (plus einmal im Pokal) stand er zwar im Kader, wurde aber nicht eingesetzt, das änderte sich am Samstag in Dortmund.

Profivertrag bei Bayer Leverkusen bis 2022

In der kommenden Saison will der frühere Jugendspieler des 1. FC Mülheim fester Bestandteil des Leverkusener Aufgebots werden. Im April stattete Bayer ihn mit einem Profivertrag bis 2022 aus.

Sportdirektor Simon Rolfes nannte ihn damals einen „Angreifer mit einem ausgeprägten Torriecher“ und ergänzte: „Er hat sich in der Junioren-Bundesliga sehr treffsicher gezeigt und auch bei den Profis sein Potenzial bereits unter Beweis gestellt. Nun erhält er die Chance, sich auf hohem Niveau weiterzuentwickeln. Die Anlagen und den Ehrgeiz dafür bringt er mit.“

