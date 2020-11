Mit drei Spielen ohne Niederlage war der Mülheimer FC 97 als Aufsteiger in der Fußball-Landesliga gerade etwas ins Rollen gekommen. Im Interview zieht Trainer Hakan Katircioglu eine Zwischenbilanz, spricht sich fürs Weiterspielen aus – und erklärt, was ihn mit Felix Magath verbindet.

Herr Katircioglu, Ihre Mannschaft ist mit elf Punkten Tabellensechster. Zufrieden? Oder trauern sie dem ein oder anderen verlorenen Punkt noch hinterher?

Hätte man uns vor der Saison gefragt, hätten wir das sofort unterschrieben. Natürlich ärgert man sich über den ein oder anderen Punktverlust. Aber insgesamt bin ich sehr zufrieden. So ist das eben in einer höheren Liga, da werden die Fehler schneller bestraft. An unserem Saisonziel hat sich ja nichts geändert. Da ist mir auch egal, was der eine oder andere sagt, das bleibt der Klassenerhalt. Wenn man sich die Tabelle anschaut, kann man auch Erster sein aber man kann genauso mit zwei Niederlagen wieder tief unten reinrutschen.

Erstaunlich ist allerdings die Diskrepanz zwischen den Heim- und Auswärtsspielen. Zu Hause gab es erst zwei Pünktchen.

Sport in Mülheim - Hier für den Newsletter anmelden! Jetzt anmelden Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Oh ja. Mir kommt es so vor, als wenn wir uns zu viel Druck machen. Ich glaube, dass die Spieler zu Hause manchmal zu viel wollen. Wir versuchen, den Jungs den Druck zu nehmen aber da kann man manchmal in der Woche vorher noch so viel reden, auf dem Platz sieht es dann doch immer anders aus.

Wo muss sich Ihre Mannschaft noch verbessern?

Wir brauchen noch mindestens drei Neue, wir gucken uns da auch schon um. Für beide Flügel, im Sturm und vielleicht in der Abwehr können wir noch Verstärkung gebrauchen. Aber das müssen dann auch richtige Verstärkungen sein und nicht nur Spieler für die Breite.

Allgemeine Entwicklungen rund um das Sportverbot

Im Angriff hängt im Moment alles von Neuzugang Anil Yildirim ab. Was ist mit Vorjahrestorjäger Belmin Selmanovic los?

Ich habe ihn aus dem Kader gestrichen. Da sind in den letzten Wochen zu viele Sachen passiert. Im letzten Jahr haben wir noch zu oft ein Auge zugedrückt, weil er die Sprache noch nicht so gut konnte. Aber er hat sich zu viel rausgenommen. Wir haben ihm die Möglichkeit gegeben, sich bis zum Ende des Jahres in der zweiten Mannschaft zu präsentieren.

Von den Neuen im Sommer hat sich neben Stürmer Yildirim vor allem Innenverteidiger Keiya Hayasaka als absolute Verstärkung erwiesen, oder?

Ja, absolut. Beide sind echte Verstärkungen. Ich würde aber auch noch Burak Demirdere dazu nehmen, wenn er nicht so lange verletzt gewesen wäre. Er hat in den letzten Spielen gezeigt, was in ihm steckt. Schade, dass jetzt die Pause kommt. Das gleiche gilt für Tekin Mang. Ich bin fest davon überzeugt, dass die beiden noch einschlagen werden.

Sie haben die Pause bereits angesprochen. Wie geht der MFC damit um?

Jeder, der mich kennt, weiß ja, dass ich ein Magath-Typ bin. Wer nicht absolut fit ist, braucht bei mir gar nicht aufzulaufen. Jeder muss dreimal die Woche zehn Kilometer laufen. Ich beobachte das über eine App. Außerdem gibt es einen Fitnesskatalog für zu Hause. Den kann ich zwar nicht kontrollieren, aber da appelliere ich an meine Spieler.

Wie bewerten Sie grundsätzlich die aktuelle Situation?

Ich finde sie nicht besonders glücklich. Man hätte eine einheitliche Regelung finden können. Die Regionalliga darf spielen, der Profi-Bereich sowieso. Nur weil die Vereine sich dort die Tests leisten können? Das finde ich ein bisschen dünn als Begründung. Der Amateurbereich hätte auch ohne Zuschauer weitergehen können. Da kommt man sich vor wie das fünfte Rad am Wagen. Diejenigen, die das da oben entscheiden, wissen gar nicht, wie schwer das ist, einen Verein am Laufen zu halten.

Sie sind also der Meinung, der Spielbetrieb wäre auch weiterhin möglich gewesen?

Ja, gar keine Frage. Wir haben allen Mannschaften Desinfektionsmittel angeboten, haben allen Teams zwei Kabinen zur Verfügung gestellt, auf der Tribüne wurden Heimfans und Gäste getrennt. Wir haben alles dafür getan.

Was wünschen Sie sich für den weiteren Saisonverlauf?

Ich wünsche mir, dass die komplette Saison ausgespielt wird. Das sind in einer 14er-Gruppe ja gar nicht so viele Spiele. Ich vermute aber, dass dieses Jahr gar nicht mehr gespielt wird und dann nur noch die Hinrunde beendet wird.

Weitere Corona-Nachrichten aus Mülheim

Alle aktuellen Bilder und Artikel zum Sport in Mülheim finden Sie hier

[In unserem Lokalsport-Newsletter halten wir Sie nach jedem Wochenende auf dem Laufenden. Den Lokalsport-Newsletter können Sie hier kostenlos bestellen.]