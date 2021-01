Hakan Katircioglu lehnt entspannt an der Bande. Zur neuen Saison will der Trainer des Mülheimer FC nur Spieler verpflichten, die er vorher beobachtet hat.

Fußball Landesliga Mülheimer FC: Nur kleine Veränderungen am Kader geplant

Mülheim. Der Mülheimer FC bereitet schon die Saison 2021/22 vor. Mit dem aktuellen Kader wird gesprochen, ein paar Neue sollen aber dazu kommen.

Als Aufsteiger belegt der Mülheimer FC 97 in der Fußball-Landesliga nach den ersten sieben Spielen einen respektablen sechsten Tabellenplatz.

Kein Wunder, dass die Styrumer mit dem überwiegenden Teil ihres Kaders verlängern wollen. Aber es werden auch Neuzugänge gesucht.

Bis Ende Januar will der Mülheimer FC von seinen Spielern Klarheit haben

„Wir sind aktuell in den Endzügen mit den Gesprächen des aktuellen Kaders“, verriet Trainer Hakan Katircioglu auf Nachfrage. Bis Ende des Monats soll feststehen, mit wem der MFC definitiv in die neue Saison gehen wird – und mit wem unter Umständen nicht.

Auf der anderen Seite gibt es aber auch die ein oder andere Position, auf der sich die Verantwortlichen im Ruhrstadion durchaus einen Neuzugang vorstellen können. „Auf unserer Transferliste stehen aktuell einige Spieler, mit denen wir ebenfalls schon in Gesprächen sind“, so Trainer Katircioglu.

Gesucht sind ein Stürmer und ein Abwehr-Allrounder

Er hätte gerne einen gelernten Stürmer und einen Allrounder für die Abwehr. Auch auf beiden Flügeln kann er sich Verstärkungen vorstellen. „Es wird auf jeden Fall nur punktuell verstärkt und nicht mehr in die Breite, da sind wir schon gut aufgestellt“, betont der Coach.

Die aktuelle Situation macht die Suche nach Neuzugängen freilich deutlich komplizierter, schließlich können sich die Verantwortlichen keine potenziellen Kandidaten in Spielen anschauen. „Wir werden auf keinen Fall mehr Spieler einladen, von denen wir nichts wissen und von denen wir keine Leistungsdaten haben“, erklärt der MFC-Coach. Es kommen also nur Akteure in Frage, die bereits vor dem Lockdown beobachtet wurden.

Der MFC war mit nur einem Sieg aus vier Spielen in seine erste Landesliga-Saison gestartet. Aus den letzten drei Partien vor der Saisonunterbrechung holte er aber starke sieben Zähler. Vor allem Auswärts wusste der Neuling bisher überzeugen, ging er doch in der Fremde in drei Spielen stets als Sieger vom Platz. Zu Hause blieb er den ersten Erfolg als Landesligist noch schuldig.

Weitere Berichte aus dem Mülheimer Lokalsport

Mülheims Sportreporter erinnern sich an ihr Spiel des Lebens

Alle Berichte aus dem Mülheimer Lokalsport finden Sie hier.

Den Newsletter zum Mülheimer Lokalsport können Sie hier abonnieren.