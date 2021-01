Mülheimer FC II bleibt bisher hinter den Erwartungen zurück

Ercan Kahriman ist mit seinen drei Saisontoren einer der drei besten Torschützen des Mülheimer FC II in der Kreisliga A.

Die zweite Mannschaft des Mülheimer FC 97 hatte sich im Sommer personell verstärkt - und steht in der Liga nun doch schlechter da als zuvor.

Aufgrund einer Reihe an Neuzugängen hatte sich die Reserve des Mülheimer FC 97 in der Fußball-Kreisliga A in dieser Saison schon deutlich mehr vorgestellt als den 13. Tabellenplatz aus dem Vorjahr.

Nach sieben Runden steht der MFC II aber sogar nur auf Rang 14. Der Coach ist „definitiv nicht zufrieden“.

Einstelliger Tabellenplatz war das Ziel der Mülheimer

„Die Vorstellung war schon ein einstelliger Tabellenplatz“, sagt Cengiz Demircan, schiebt aber gleich hinterher: „Noch ist es zu früh für ein Fazit. Ich glaube, dass wir dieses Ziel immer noch erreichen können.“

Die Tabelle gibt ihm recht. Zwar hat seine Mannschaft nach sieben Spielen erst acht Punkte auf der Habenseite, bis zum Tabellenfünften etwa sind es aber lediglich vier Zähler. „Mit einer Serie kann das schnell anders aussehen“, weiß der Coach. Er glaubt nach wie vor an die Qualität seines Teams.

Noch fehlt es an Routinen - Reserve soll Sprungbrett zur Landesliga sein

Warum sich das bisher noch nicht in den Ergebnissen gezeigt hat? „Die Mannschaft ist noch relativ neu und wir haben am Anfang auch viel rotiert, um die beste Aufstellung zu finden“, gesteht Demircan ein.

Er sieht seinen Auftrag aber nicht nur in einer vernünftigen Tabellenplatzierung, sondern insbesondere auch darin, die zweite Mannschaft wieder als echtes Sprungbrett für das Landesliga-Team zu etablieren. Burak Özkara zum Beispiel hat bereits die komplette Vorbereitung bei der ersten Mannschaft mitgemacht. „Ich hatte noch vor einigen Tagen ein Gespräch mit unserem Sportlichen Leiter, ob er teilweise bei der Ersten mittrainieren soll“, erklärt der Coach. Auch Remzi Aslan sei so ein Kandidat.

Neuzugänge haben sich gut eingefunden

Mit seinen Neuzugängen ist Demircan zufrieden. Der neue Kapitän Mazlum Aydin teilt sich das Amt des besten Torschützen aktuell mit den beiden Brüdern Murat und Ercan Kahriman. Alle waren je dreimal erfolgreich. „Sie sind beide sehr torgefährlich, man merkt ihnen die vier Jahre Pause aber auch an“, sagt Cengiz Demircan.

Wann der MFC II seine nächsten Tore schießen kann, steht aktuell noch in den Sternen. Fest steht: Demircan will dann mit seiner Elf die einstelligen Tabellenplätze angreifen.

