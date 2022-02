Mülheimer FC erreicht nach Pokalfight die nächste Runde

Duisburg Nach einem knappen 1:0 steht der Mülheimer FC 97 in der nächsten Kreispokalrunde. Warum der Trainer wieder nicht ganz zufrieden war.

In einem echten Pokalfight hat der Mülheimer FC 97 am Freitagabend das Viertelfinale im Fußball-Kreispokal erreicht. Sandra Garcia erzielte in der 74. Minute das 1:0 (0:0) für den Landesligisten über den A-Kreisligisten TuS Mündelheim

"Als Trainer wünscht man sich solche Spiele natürlich nicht", meinte MFC-Coach Daniele Autieri. "Mündelheim hat mit allem verteidigt, was sie hatten und es auch richtig gut gemacht", zollte der Trainer dem Gegner Respekt.

Weitere Nachrichten aus dem Mülheimer Fußball

♦ Spiel zum Genießen: Speldorf trifft auf Fortuna Düsseldorf

♦ BW Mintard: Christian Knappmann probt schon den Ernstfall

♦ 1.FC Mülheim kann Platz eins in der Kreisliga A übernehmen

Offensiv gefährlich wurden die Gastgeber aber nur bei einem abgefälschten Schuss in der zweiten Halbzeit. Der MFC hingegen hätte schon früher den entscheidenden Treffer landen können. "Aber wir spielen im Moment zu umständlich, der letzte Ball kommt nicht an, die Leichtigkeit ist irgendwie verloren gegangen", meinte Autieri.

Garcia erzielt den entscheidenden Treffer

In der 74. Minute setzte sich Anil Yildirim dann aber einmal entscheidend durch, der Torjäger scheiterte zwar am Keeper, doch Sandro Garcia war mit dem Nachschuss zur Stelle. "Am Ende sind wir verdient weiter gekommen, aber vielleicht nicht so, wie man es sich vorher erhofft hat", sagte Autieri.

Am Sonntag, 13 Uhr, testet seine Mannschaft im heimischen Ruhrstadion zum letzten Mal in dieser Vorbereitung. Zu Gast ist der Bezirksligist Duisburger FV 08.

So spielten sie: Namen & Daten zum Pokalspiel

TuS Mündelheim - Mülheimer FC 97 0:1 (0:0)

Tor: 0:1 Garcia (74.)

MFC: Thoms - Aldemir (37. Ergin), Yaris, C. Karabudak, Kücükarslan (46. Ihnacho) - Isik (46. Janberk), Ömür, Garcia - Asagwara (77. Nawzad), Moreira (67. Askar), Yildirim