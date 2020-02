Mülheim. Nach der Niederlage beim RSV Praest wartet der Mülheimer FC 97 weiter auf den Stimmungsaufheller. Am Donnerstagabend kommt die DJK Vierlinden.

Beim Mülheimer FC 97 ist die Stimmung immer noch ein wenig gedrückt. Dabei war es doch nur eine Niederlage, die der Bezirksligist vor einhalb Wochen kassiert hat.

Noch immer steht er auf Platz eins der Tabelle. Am Sonntag aber konnten die Styrumer nicht für eine Stimmungsverbesserung sorgen – das Spiel in Dinslaken fiel aus. Umso wichtiger wird das Nachholspiel am Donnerstag, 19.30 Uhr, im Ruhrstadion gegen die DJK Vierlinden.

Vierlinden hat nichts zu verschenken

Nach dem Training schworen Trainer Hakan Katircioglu und „Co“ Daniele Autieri ihr Team in einer Rede auf das anstehende Spiel ein. „Ich habe ja vorher gesagt, dass die nächsten fünf Spiele wichtig werden und das müssen wir nach der Niederlage gegen Praest auch nicht revidieren“, betont der Coach.

Bestreitet der MFC die nächsten Spiele gegen Vierlinden, den TuB Bocholt, den SuS Dinslaken und vor allem Viktoria Buchholz erfolgreich, ist er weiterhin auf einem guten Weg.

Nur Halil Bulut fehlt den Mülheimern

Im Training arbeite der MFC sehr konzentriert. Kein Wunder, denn als Tabellen-15. hat die DJK Vierlinden als kommender Gegner keine Punkte zu verschenken. Den Spitzenreiter dürfte dementsprechend ein heißer Tanz erwarten.

Am Personal sollte es jedenfalls nicht scheitern. Nur Winter-Neuzugang Halil Bulut fehlt berufsbedingt. Dafür hat Lucas Belinello seine Gelb-Rot-Sperre durch den Ablauf von zehn Tagen abgesessen und kann wieder auflaufen.