Mülheimer FC 97 spielt auf ungeliebtem Untergrund

Mit einem Sieg gegen den direkten Konkurrenten Biemenhorst haben die Fußballer des Mülheimer FC 97 am vergangenen Wochenende ihren Vorsprung an der Spitze der Bezirksliga ausgebaut. Oft sind allerdings die Duelle gegen vermeintlich schwächere Mannschaften die bedeutend schwereren. So wie am Sonntag, 14.15 Uhr, beim SuS 09 Dinslaken.

Denn dort droht dem Tabellenersten der Gang auf die ungeliebte Asche. „Das wird schwer genug“, weiß Trainer Hakan Katicioglu. Dementsprechend muss seine Elf vor allem ihre eigenen Hausaufgaben machen. Aufgrund der anderen Spiele im Verfolgerfeld besteht im besten Fall die Chance, vor Weihnachten sogar noch einen Punkt gut zumachen.

Mehrere angeschlagene Spieler beim MFC

Die Trainingswoche bezeichnet der Coach als „relaxt“. Mehrere angeschlagene Spieler fehlten. „Unser Kader ist aber groß genug“, betont der Coach. Zumal seine Mannschaft am letzten Sonntag auch ohne ihre beiden besten Stürmer mit 3:0 gewann. Sowohl Belmin Selmanovic als auch Wilson Moreira Lima Gaspar weilen aktuell in der jeweiligen Heimat und stehen auch in Dinslaken nicht zur Verfügung.

Darüber hinaus hat Sandro Garcia aufgrund von Schmerzen an der Fußsohle in dieser Woche nicht trainiert. Neben Yusif Isik wird daher vermutlich auch Soner Yavuz in die erste Elf rutschen.

Neuntes Pflichtspiel in Folge ohne Gegentor?

Der MFC will selbstbewusst auftreten und versucht in erster Linie, zum neunten Mal in Folge in einem Pflichtspiel ohne Gegentreffer zu bleiben.