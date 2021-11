Solche Bilder wird es in diesem Jahr nicht geben. Der Drachenboot Indoor-Cup wurde kurzfristig abgesagt.

DJK Ruhrwacht Mülheimer Drachenboot Indoor-Cup fällt in diesem Jahr aus

Mülheim. Aufgrund einer zu geringen Anmeldezahl wurde das Turnier kurzfristig abgesagt. Für 2022 ist der Veranstalter zuversichtlich.

Eigentlich hätte in der Schwimmhalle des Südbads am 27. November bei tropischen Temperaturen der achte Drachenboot Indoor-Cup der Sparkasse stattfinden sollen. Die Organisatoren der DJK Ruhrwacht haben die Veranstaltung allerdings kurzfristig abgesagt.

„Bedauerlicherweise muss die DJK Ruhrwacht den Mülheimer Drachenboot Indoor-Cup absagen“, hieß es in einer Mitteilung des Vereins. „In der großen Schwimmhalle des Hallenbades Süd, sollte am Samstag der Wettstreit ausgetragen werden. Aufgrund der zu geringen Anmeldezahl kann eine ordentliche Durchführung des Indoor Cups nicht gewährleistet werden, so dass die Verantwortlichen der DJK Ruhrwacht das Event schweren Herzens absagen müssen“, lautete die Mitteilung weiter.

DJK Ruhrwacht ist für 2022 besser gestimmt

Für die bereits gemeldeten Teams tue es dem Veranstalter leid, dass der Indoor-Cup in diesem Jahr nicht stattfinden kann. Die DJK Ruhrwacht ist jedoch zuversichtlich, dass das Event im Jahr 2022 wieder durchgeführt werden kann.

Dann können wohl wieder Teams bestehend aus zehn Aktiven und einem Trommler gegeneinander antreten und ihre Drachenboote zu Sieg paddeln. Laut und spektakulär wird es, wenn die beiden Drachenboote parallel zueinander im Wasser liegen und durch ein Seil am Heck miteinander verbunden sind und dann der Wettkampf, ähnlich dem Tauziehen, stattfindet. Beide Mannschaften versuchen den Gegner in ihre Richtung zu ziehen. Wer nach 45 Sekunden vorne liegt, gewinnt.

