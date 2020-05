Mülheimer Derby beim Online-Fußballturnier

Mülheim. Beim Online-Fußballturnier von Soccerwatch sind noch vier Klubs aus Mülheim dabei. In Runde zwei wird aber mindestens ein Verein rausgekegelt.

Das Online-Fußballturnier vom Streaminganbieter Soccerwatch.tv ist bis zum 17. Mai in der zweiten Runde. Mit dabei sind noch vier Mülheimer Teams, die nun erneut in den Social Media Kanälen von Soccerwatch zum Duell antreten. Dabei wird von jedem Team ein besonderes Tor ausgewählt, über das Weiterkommen wird anhand der Anzahl an Kommentaren entschieden.

Das sind die Begegnungen der Mülheimer Teams: SV Mülheim Raadt - SSV Meiswinkel, Mülheimer FC - DJK BW Mintard, RW Mülheim - SC Twistringen.