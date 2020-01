Mülheimer Budenzauber geht in seine finale Runde

Mülheims Budenzauber geht in seine finale Runde. Zum 47. Mal wird am Samstag ab 14 Uhr in der Innogy-Halle der Stadtmeister im Hallenfußball ermittelt. Er gewinnt zum ersten Mal den „MWB-Cup“. Sieben Teams wollen die Nachfolge des Mülheimer FC 97 antreten, während die Styrumer die Titelverteidigung herbeisehnen. Sie werden sich steigern müssen, denn der Favorit trägt blau-weiß.

121 Personen hatten sich die Freitagmittag an einer Umfrage auf der Facebookseite des Verbandes Mülheimer Fußballvereine beteiligt. Die Zahl ist freilich nicht repräsentativ, gibt aber zumindest einen kleinen Fingerzeig über die Favoritenlage. Mit weitem Abstand liegt der Landesligist Blau-Weiß Mintard an erster Stelle. Fast gleichauf auf den Plätzen zwei und drei: der MFC und der 1. FC Mülheim.

Einziger Landesligist im Achterfeld

Die Mintarder sind nicht nur der einzige Landesligist im finalen Achterfeld, sondern wusste auch bei der Vorrunde am vergangenen Wochenende zu überzeugen. Drei Spiele, drei Siege lautete die 100-Prozent-Bilanz, die das DJK-Team exklusiv hatte.

Die Titelchance war es gewiss auch, die Trainer Marco Guglielmi dazu verleitet hatte, sich in diesem Winter auf die Stadtmeisterschaft von Mülheim zu konzentrieren und die in Essen abzusagen, wo es starke Gegner wie die Oberligisten Kray, Schonnebeck, ETB oder Niederwenigern sowie weitere starke Landesligisten zu besiegen gilt.

Guglielmi: „In der Halle kann es schnell gehen“

„Es wäre jetzt ziemlich doof zu sagen, dass wir nicht um den Titel mitspielen wollen“, gesteht Guglielmi. Er weiß aber auch, wie schnell es in der Halle gehen kann. „Da muss man immer sehr vorsichtig sein, das hat man ja letzte Woche an Rot-Weiß Mülheim gesehen, die plötzlich Speldorf und den Mülheimer SV geschlagen haben“, gibt der Coach zu bedenken.

Für die gute Leistung vor Wochenfrist kann sich die DJK am Samstag nichts mehr kaufen. Als größten Konkurrenten im Kampf um den Titel sieht Guglielmi den Vorjahressieger MFC. „Zum Teil hat mir auch Croatia sehr gut gefallen“, sagt der Mintarder Coach. Er wird sein Aufgebot höchstens in Nuancen ändern. Utku Acici hat sich leicht am Fuß verletzt.

Zwei mögliche Halbfinal-Premieren

In der Gruppe wird es Mintard mit dem 1. FC Mülheim, dem SC Croatia und dem TuSpo Saarn zu tun bekommen, denen man jeweils den Einzug ins Halbfinale zutrauen kann. In der Parallelgruppe sind die beiden verbliebenen Bezirksligisten am Start: Der MFC und Rot-Weiß Mülheim werden vom A-Ligisten SV Heißen und vom starken B-Ligisten Fatihspor herausgefordert.

Mülheim Die besten Knipser Der Kampf um die Torjägerkanone ist noch nicht wirklich entbrannt. Noch kein Knipser konnte während der Vorrunden wirklich nachlegen. Mit jeweils vier Toren liegen Berkan Kiris vom 1. FC Mülheim, Emre Öztürk von Fatihspor, Stjepan Filipovic vom SC Croatia und Patrick Giolbaß vom ausgeschiedenen Dümptener TV aktuell gleichauf an der Spitze.

Für die beiden noch jungen Kreisligisten wäre es der erste Einzug ins Halbfinale. Die Heißener sind zum fünften Mal seit der Fusion dabei (bisher zweimal in der Endrunde), Fatihspor sogar erst zum dritten Mal (einmal Endrunde).