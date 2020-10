Mülheimer Boxer Eloundou löst Ticket für die U22-DM

Mülheim. In Münster schnappte sich der Mülheimer Boxer Chris Marco Eloundou sein Ticket für die deutsche U22-Meisterschaft am Monatsende in Rostock.

Bei der Deutschen Meisterschaft in der U22-Klasse wird Boxer Chris Marco Eloundou vom BC Mülheim-Dümpten dabei sein. Der 20-Jährige setzte sich in Münster in einem Qualifikationskampf durch.

Im Weltergewicht traf der Mülheimer, der in der Bundesliga für Velbert boxt, auf Baris Kütük vom SC Colonia Köln. Es war die Neuauflage des NRW-Finales.

Mülheimer Boxer bestimmt das Tempo

Eloundou bestimmt von Anfang an den Kampf Immer wieder überwand er die Reichweitenvorteile seines Kontrahenten und setzte sehenswerte Treffer. Der Mülheimer befand sich im stetigen Vorwärtsgang und sammelte auch in den weiteren Runden aus einer stabilen Deckung heraus Punkte.

In der letzten Runde konnte er das Tempo sogar noch einmal steigern, um nicht Gefahr zu laufen, durch einen Glückstreffer des Kölners um den Lohn gebracht zu werden. Er hielt den Druck aufrecht, befand sich weiter oft in der Halbdistanz und sicherte sich am Ende einen ungefährdeten Punktsieg.

U22-DM steigt am Monatsende in Rostock

Die Deutsche Meisterschaft der U22 findet vom 27. Oktober bis 31. Oktober in der OSPA-Arena in Rostock statt.

______________________________________________________________________

Mehr aktuelle Sportnachrichten aus Mülheim:

Alle aktuellen Bilder und Artikel zum Sport in Mülheim finden Sie hier