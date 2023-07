Mülheim Shamrocks: Platz zwei als Motivation für Rückrunde

Mülheim. Nach dem Fast-Abstieg im Vorjahr schafften die Mülheim Shamrocks die Wende zum Guten. Was sich die Footballer für die Rückrunde vornehmen.

Nachdem die Mülheim Shamrocks in der vergangenen Saison beinahe aus der American Football-Verbandsliga abgestiegen wäre, deutete sich bereits in der Vorbereitung ein deutlicher Formanstieg an, den die Mülheimer in der Hinrunde als Tabellenzweiter bestätigt haben.

„Ich bin mit der Hinrunde sehr zufrieden“, zog Headcoach Jan Philipp Weise ein positives Zwischenfazit. Mit drei Siegen zum Auftakt gegen Kevelaer (19:12), Schiefbahn (21:12) und Herne (50:6) schürten die Kleeblätter sogar kurzzeitig Hoffnung auf mehr. „Wir wollten natürlich de Flow beibehalten, aber uns war auch allen klar, dass wir in einem Übergangsjahr sind“, so Weise.

Erst der Top-Favorit stoppt die Mülheim Shamrocks

Im Duell beim Top-Favoriten Wesseling gab es im vierten Spiel die erste und am Ende vielleicht etwas zu hohe 14:42-Niederlage. „Nach dem Spiel waren einige schon enttäuscht“, stellte der Coach eine veränderte Erwartungshaltung fest.

Auch in Gelsenkirchen mussten sich die Shamrocks trotz langer Führung mit 29:36 geschlagen geben. Zwei lange Pässe veränderten aber das Momentum. Unter dem Strich waren beide Teams aber auf Augenhöhe. „In den beiden Spielen hätten wir durchaus mehr rausholen können“, so der Headcoach.

Da sich die Gelsenkirchener insgesamt drei Niederlagen eingehandelt haben, sind die Shamrocks Zweiter. „Das ist sogar etwas besser als ich vorher gedacht habe“, sagt Weise.

Das führt zum einen zu einer neuen Motivation innerhalb der Mannschaft – beim ersten Training nach der Sommerpause waren 30 Spieler dabei -, zum anderen gibt es aber auch eine Reihe an Anfragen für ein Probetraining von vereinsfremden Spielern.

Ziel der Mülheim Shamrocks: Mindestens drei Siege in der Rückrunde

In der Rückrunde wollen die Mülheimer nun mindestens die drei Siege aus der ersten Halbserie wiederholen – vielleicht sogar vier oder gar fünf Spiele gewinnen. Wirkliche Ambitionen in Richtung Platz eins haben die Shamrocks allerdings nicht.

Noch nicht? „Wenn die älteren Spieler dabeibleiben, würden wir es eventuell nächstes Jahr probieren aber das kann man jetzt noch nicht sagen“, gibt Weise zu bedenken.

Starteten die Herren mit drei Siegen, mussten sich die Shamrocks-Damen zunächst dreimal geschlagen geben. Zweimal davon allerdings gegen das mit Abstand stärkste Team der zweiten Bundesliga, die Cologne Falcons. Zuletzt gab es aber zwei Siege gegen Wuppertal/Solingen und Bochum – Platz drei.

