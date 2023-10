Mülheim: Alle Infos zu den Hallen-Stadtmeisterschaften 23/24

Mülheim. Im Dezember und Januar steht die 49. Mülheimer Stadtmeisterschaft im Hallenfußball an. Wir liefern vorab alle wichtigen Infos zum Turnier.

Ohne den ganz hochrangigen Fußball auf dem Feld ist die Hallenstadtmeisterschaft rund um jeden Jahreswechsel nach wie vor eines der größten Highlights im Mülheimer Sportkalender. Kein Wunder, hält sich die Veranstaltung doch schon so lange, dass ohne die coronabedingte Pause längst die „Goldene Hochzeit“ angestanden hätte.

In diesem Winter steigt die 49. Ausgabe des Traditionsturniers, bei dem mittlerweile der MWB-Cup ausgespielt wird. Wir liefern alle wichtigen Informationen zum Turnier.

Hallenstadtmeisterschaften Mülheim: Termine

Am 29. und 30. Dezember werden die Vorrundenpartien ausgetragen. Die besten acht Mannschaften spielen in der Endrunde am 6. Januar den neuen Stadtmeister aus. Tags zuvor, am 5. Januar, wird die Stadtmeisterschaft der Frauen ausgetragen, am 7. Januar feiert das NRW-Traditionsmasters sein Comeback. All das wie gewohnt in der Westenergie-Sporthalle am Rande der Mülheimer Innenstadt.

Rückblick auf die Hallenfußball-Stadtmeisterschaft 22/23

Hallenstadtmeisterschaften Mülheim: Modus des MWB-Cups 2023/2024

Unverändert gehen 14 Mannschaften auf die Jagd nach dem Pokalsieg. In den Vorrunden wurde in der jüngeren Vergangenheit stets in zwei Fünfer- und einer Vierergruppe gespielt. Vieles spricht dafür, dass der Modus auch diesmal so beibehalten wird. Endgültig entschieden wird das aber erst auf der Mitgliederversammlung des Verbandes Mülheimer Fußballvereine am 27. Oktober. Die besten acht Mannschaften qualifizieren sich in jedem Fall für die Endrunde. Diese wird in zwei Vierergruppen absolviert, aus denen die besten zwei Teams überkreuz – jeweils der Erste gegen den anderen Zweiten – das Halbfinale bestreiten. Der dritte Platz wird im Neunmeterschießen ermittelt.

Hallenstadtmeisterschaften Mülheim: Auslosung der Gruppen

Die Gruppenauslosung erfolgt ebenfalls im Rahmen der Mitgliederversammlung der Fachschaft – die Ergebnisse werden anschließend auf allen Kanälen veröffentlicht. Die Veranstaltung ist nicht öffentlich. Als Gruppenköpfe gesetzt sind die Top drei des Vorjahres: Titelverteidiger 1. FC Mülheim, Finalist Fatihspor Mülheim und der Drittplatzierte MSV 07.

Hallenstadtmeisterschaften Mülheim: Titelverteidiger & Favoriten

Als Vorjahressieger geht der Bezirksliga-Aufsteiger 1. FC Mülheim ins Rennen. Die Styrumer sicherten sich im Januar zum sechsten Mal den Titel. Die Mannschaft von Trainer Ergin Yeter gehört zwar erneut zum erweiterten Kreis der Favoriten, eine Titelverteidigung wäre aber eine fast noch größere Überraschung als der Titel beim letzten Mal.

Erster Anwärter auf den MWB-Cup dürfte aufgrund der Ligazugehörigkeit der neue Oberligist Mülheimer FC 97 sein, der sich die letzten beiden Siege vor der Pandemie-Unterbrechung (2019 und 2020) gesichert hatte. Dazu kommen die beiden Landesligisten Blau-Weiß Mintard und VfB Speldorf. Der VfB ist mit 22 Stadtmeisterschaften der unangefochtene Rekordgewinner, hat den Pokal aber seit 2018 nicht mehr in den Händen halten dürfen.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Mülheim