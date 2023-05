MTV Kahlenberg: Borgards punktet mit grandioser Aufholjagd

Mülheim. Der MTV Kahlenberg startet erfolgreich in die neue Saison. Warum der Auftaktsieg mit Blick auf den Klassenerhalt so wichtig war.

Im vergangenen Jahr haderte Alexander Borgards noch mit seinem Verletzungspech. Die Saison lief dadurch lange nicht so wie gewünscht. Nun hat er dies alles hinter sich gelassen und bewies bereits im ersten Mannschaftsspiel der Saison 2023, wie wichtig er für den Tennis-Verbandsligisten MTV Kahlenberg ist.

Durch seinen Erfolg im Einzel an Position sechs hatte er maßgeblichen Anteil am 5:4-Erfolg über den TC Grün-Weiß Oberkassel aus Düsseldorf.

MTV Kahlenberg tritt in einer ausgeglichenen Gruppe an

„In dieser Gruppe kann jeder jeden schlagen. Das war in der jüngsten Vergangenheit nicht so. Es gab immer eindeutige Auf- und Abstiegskandidaten. Das macht die Sache aber umso gefährlicher. Der Sieg in unserem ersten Saisonspiel ist somit extrem wichtig gewesen. Die Gefahr, in den Abstiegskampf zu geraten, ist dadurch erst einmal gebannt“, sagte Daniel Nix nach einem nervenaufreibenden Match auf der Anlage an der Jahnstraße.

Weitere Berichte zum Tennis in Mülheim

Nichts für schwache Nerven war vor allem das sechste Einzel zwischen Alexander Borgards und seinem Düsseldorfer Konkurrenten Jonathan Pünder. Nach einem 0:6, 6:3-Zwischenstand musste die Entscheidung im Match-Tiebreak fallen. Der Kahlenberger geriet mit 1:8 in Rückstand und war zu diesem Zeitpunkt von einem Erfolg gefühlt meilenweit entfernt. Doch Borgards gab nicht auf, startete eine grandiose Aufholjagd und machte neun Punkte in Serie zum 10:8-Erfolg.

MTV Kahlenberg gewinnt die knappen Spiele

Daniel Nix: „Das hat richtig Spaß gemacht. Auf allen Plätzen herrschte ein hohes Niveau. Besonders die knappen Erfolge an den Positionen eins und sechs waren letztendlich dafür ausschlaggebend, dass wir diese enge Partie für uns entscheiden konnten. Im Spitzeneinzel hatte der für den MTV aufschlagende Niederländer André van der Bijl seinen Gegner Niklas Koch mit 6:7, 7:5 und 10:5 bezwingen können.

In den Einzeln punkteten zudem die beiden niederländischen Nachwuchsspieler Stijn de Lange und Pepijn Langras. Den entscheidenden fünften Zähler brachten schließlich André van der Bijl und Liam Schiemann im ersten Doppel unter Dach und Fach (6:2, 7:6 gegen das Düsseldorfer Gespann Michael Avetysian/Maximilian Nilges).

Weiter geht es für die Kahlenberger am kommenden Samstag mit dem Auswärtsspiel gegen den TC Traar (14 Uhr, Liesentorweg). Die Krefelder belegen den letzten Tabellenplatz. Das hat aber in dieser ausgeglichenen Gruppe keine große Bedeutung. In den ersten beiden Begegnungen hatte das Schlusslicht Pech und verlor jeweils mit 4:5.

Kahlenberger HTC feiert seinen ersten Saisonsieg

In der Parallelgruppe feierte der KHTC am zweiten Spieltag seinen ersten Saisonsieg. Das Team um Kapitän Marwin Geppert setzte sich beim TC Blau-Weiß Neuss II mit dem ehemaligen KHTC-Akteur Patrick Michalski mit 5:4 durch. Pikant: Während Patrick für Neuss aufschlägt, zählt sein älterer Bruder Olivier zum Kahlenberger Kader. Zum direkten Aufeinandertreffen kam es ab nicht. Die Mülheimer Punkte eroberten Hendrik Heym, Johannes Schmidt und Robert Puchegger sowie Marwin Geppert/Robert Puchegger und Johannes Schmidt/Olivier Michalski.

Sarah Drees punktete beim 6:3-Erfolg der Damen des Kahlenberger HTC. Foto: Martin Möller / FUNKE Foto Services

In der Damen-Verbandsliga feierte der KHTC mit dem 6:3 über den Solinger TC den ersten Saisonsieg. Erfolgreich waren Natasa Erdeg, Sarah Drees, Anke Maslaton und Cassandra Kolender sowie Natasa Erdeg/Sarah Drees und Lisa Krohnen-Klein/Anke Maslaton. Stadtrivale HTC Uhlenhorst kassierte hingegen eine 3:6-Niederlage beim Viersener THC. Nach den Einzelsiegen von Kristina Rendl und Alexandra Stückradt setzte sich noch Inga Lemke gemeinsam mit ihrer Tochter Lynn im Doppel durch.

Das Herrenteam des TC Raadt ist in der 2. Verbandsliga noch ungeschlagen. Am zweiten Spieltag gewann es bei der zweiten Mannschaft des TC Schiefbahn mit 6:3.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Mülheim