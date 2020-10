Zum westdeutschen Meistertitel hat es in dieser Feldsaison für die Mülheimer Hockey-Jugendlichen noch nicht gereicht. Pech hatten die A-Mädchen des HTC Uhlenhorst. Auf der heimischen Anlage konnten sie das Finale erreichen. Dort unterlagen sie aber dem Club Raffelberg aus Duisburg mit 2:4 nach Shootout. Vizemeister wurden auch die A-Knaben. Einen Grund zum Jubeln gab es für die männliche A-Jugend.

Raffelberger Mädchen jubeln über den WHV-Titel Raffelberger Mädchen jubeln über den WHV-Titel Nach einer torlosen Partie bezwingen die CR-Mädel ihre Rivalinnen vom HTC Uhlenhorst erst in einem packenden Shootout mit 4:2. Foto: Martin Moeller

HTC Uhlenhorst Mülheim: A-Jugend holt verdienten Sieg

Nach der bitteren Halbfinal-Niederlage gegen Rot-Weiss Köln am vorangegangenen Wochenende setzten sich die Uhlenhorster A-Jugendlichen im Spiel um den dritten Platz gegen Schwarz-Weiß Köln in Düsseldorf mit 4:2 durch.

„Das war ein verdienter Sieg nach einer starken Leistung. Wir mussten wieder einmal auf unsere Leistungsträger Freddy Nyström und Philipp Nörtersheuser verzichten. Beide zählten in Hamburg zum Uhlenhorster Herren-Bundesligaaufgebot. Felix Möltgen und Quentin Halfmann rissen das Spiel an sich. Eine Klasse-Leistung zeigte zudem unser B-Jugendlicher Tim Söller“, sagte HTCU-Trainerin Anne Bruckmann nach der Begegnung.

Als Dritter aus dem Westen haben sich die Uhlenhorster A-Jugendlichen für das „Jugendfinale 2020“ qualifiziert, nachdem die deutschen Meisterschaften abgesagt worden waren. Zwölf Teams werden am 31. Oktober und 1. November um den Sieg spielen.

B-Jugend: Uhlenhorst geht als Gruppenerster in die Titelkämpfe

Die Uhlenhorster B-Jugendlichen haben das letzte Regionalligaspiel gegen Rot-Weiss Köln mit 4:3 gewonnen und sich damit als Gruppenerster für die Endrunde der westdeutschen Meisterschaft qualifiziert. Die Titelkämpfe sollen am 24. und 25. Oktober über die Bühne gehen.

Die HTCU-Nachwuchsspieler genießen dann Heimvorteil.

A-Knaben: Uhlenhorster erst im Finale gestoppt

West-Vizemeister wurden die Uhlenhorster A-Knaben in Düsseldorf. Das Halbfinale gegen Schwarz-Weiß Köln entschieden sie nach Toren von Elias Godschalk, Aaron Schulze Westenhorst und Niklas Noertersheuser mit 3:1 für sich.

Im Endspiel gegen Rot-Weiss Köln gerieten die „Uhlen“ nach einem 1:1-Halbzeitstand durch drei Treffer der Domstädter im dritten Drittel auf die Verliererstraße. Am Ende lautete das Resultat aus HTCU-Sicht 2:5. Jakob Schymik hatte die Mülheimer mit 1:0 in Führung gebracht. Das Tor zum 2:5-Endstand erzielte Tom Enaux.

Trainerin Anne Bruckmann: „Leider haben wir das dritte Viertel verschlafen und in kurzer Zeit drei Gegentreffer kassiert. Da sind uns einige Fehler in der Defensive unterlaufen. Leider! Denn insgesamt waren wir ein gleichwertiger Gegner. Die Niederlage ist aber natürlich letztendlich verdient gewesen.“ Das Abschlussturnier für die A-Knaben findet am 7./8. November statt.

Im Penalty-Schießen ist Raffelbergs Torhüterin zu stark

Die Endrunde auf der heimischen Anlage fing für die A-Mädchen des HTCU mit einem 3:1-Halbfinalerfolg über den Crefelder HTC gut an. Die Tore erzielten Frida Beierlein, Lotte Unger und Milla Frye.

Im Finale gegen den Club Raffelberg stand es nach der regulären Spielzeit 0:0. „Im Penalty-Schießen hatten wir Pech, dass der erste Versuch an den Pfosten ging. Hinten heraus sind wir dann leider an einer sehr guten Raffelberger Torhüterin gescheitert“, meinte Trainer Robin Holthaus. Auch dieses Team wird am „Jugendfinale 2020“ am 7. und 8. November teilnehmen.

