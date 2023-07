Mintard, Heißen, Velbert, SGS III treffen früh aufeinander

Gleich am ersten Spieltag treffen sich die Fußballerinnen des SV Heißen (in Rot) und von Blau-Weiß Mintard.

Mülheim/Velbert/Essen. Der Spielplan für die Niederrheinliga der Frauen ist da – Nachbarschaftsduelle Velbert, Mülheim und Essen stehen früh an – Mülheimer Derby spät.

Der Fußballverband Niederrhein hat den Spielplan für die Niederrheinliga der Frauen bekanntgegeben.

Am 27. August beginnt die Saison für die 14 Mannschaften, die in der Niederrheinligasaison 2023/24 an den Start gehen. Zum Auftakt steht für Aufsteiger Blau-Weiß Mintard ein Derby an.

Aufsteiger trifft zum Start auf dritte Mannschaft des Bundesligisten

Gleich am ersten Spieltag in der neuen Liga empfängt Blau-Weiß Mintard die dritte Mannschaft des Bundesligisten SGS Essen. Die Schönebecker feiern in diesem Jahr ihren 50. Geburtstag und ihre 20-jährige Zugehörigkeit zur Bundesliga. Ihre Drittvertretung spielt in der Niederrheinliga, beendete die vergangene Saison dort auf dem achten Tabellenplatz.

Die zweite Mülheimer Mannschaft, der SV Heißen, trifft am ersten Spieltag, ebenfalls daheim, auf die SSVg Velbert, die sich im vergangenen Jahr im unteren Tabellendrittel bewegte und den ersten Nichtabstiegsplatz belegte – allerdings mit neun Punkten Zählern auf die Abstiegszone. Heißen schloss die Saison nach vielen personellen Problemen auf dem sechsten Platz ab.

Mülheimer Derby zum Saisonabschluss

Für die Velberterinnen gehen die Mülheimer-Wochen dann gleich weiter, am zweiten Spieltag gastiert Blau-Weiß Mintard bei der SSVg. Die SGS III trifft dann auf GW Lankern, der SV Heißen ist bei der SG Kaarst zu Gast. Anschließend geht es für die SGS III zur zweiten Mannschaft von Borussia Mönchengladbach, Mintard trifft auf Lankern, Velbert auf Kaarst und Heißen empfängt Borussia Bocholt.

Das Mülheimer Derby zwischen Heißen und Mintard steigt am 19. November zunächst in Heißen, das Rückspiel am 2. Juni in Mintard. Es ist gleichzeitig das letzte Spiel der Saison. Das Nachbarschaftsduell zwischen der SGS III und der SSVg Velbert ist in der Hinrunde für den 15. Oktober angesetzt, in der Rückrunde treffen sich beide Mannschaften am 28. April. Erst wird in Essen gespielt, im Frühjahr 2024 dann in Velbert.

Der erste Rückrundenspieltag findet noch in diesem Jahr am 3. Dezember statt, dann beginnt die Winterpause. Diese endet am 10. März 2024.

Die Ansetzungen im Überblick

SV Heißen

1. Spieltag (27.08.): SSVg Velbert (H)

2. Spieltag (03.09.): SG Kaarst (A)

3. Spieltag (10.09.): Borussia Bocholt (H)

4. Spieltag (17.09.): SV Viktoria Winnekendonk (A)

5. Spieltag (24.09.): CfR Links (H)

6. Spieltag (01.10.): FV Mönchengladbach (A)

7. Spieltag (08.10.): SGS Essen III (H)

8. Spieltag (15.10.): GW Lankern (A)

9. Spieltag (22.10.): Borussia Mönchengladbach II (H)

10. Spieltag (29.10.): DJK Tusa 06 Düsseldorf (A)

11. Spieltag (05.11.): TSV Urdenbach (H)

12. Spieltag (12.11.): GSV 1910 Moers (A)

13. Spieltag (19.11.): Blau-Weiß Mintard (H)

Blau-Weiß Mintard

1. Spieltag (27.08.): SGS Essen III (H)

2. Spieltag (03.09.): SSVg Velbert (A)

3. Spieltag (10.09.): GW Lankern (H)

4. Spieltag (17.09.): SG Kaarst (A)

5. Spieltag (24.09.): Borussia Mönchengladbach II (H)

6. Spieltag (01.10.): Borussia Bocholt (A)

7. Spieltag (08.10.): DJK Tusa 06 Düsseldorf (H)

8. Spieltag (15.10.): SV Viktoria Winnekendonk (A)

9. Spieltag (22.10.): TSV Urdenbach (H)

10. Spieltag (29.10.): CfR Links (A)

11. Spieltag (05.11.): GSV 1910 Moers (H)

12. Spieltag (12.11.): FV Mönchengladbach (H)

13. Spieltag (19.11.): SV Heißen (A)

SSVg Velbert

1. Spieltag (27.08.): SV Heißen (A)

2. Spieltag (03.09.): Blau-Weiß Mintard (H)

3. Spieltag (03.09.): SG Kaarst (H)

4. Spieltag (10.09.): Borussia Bocholt (A)

5. Spieltag (17.09.): SV Viktoria Winnekendonk (H)

6. Spieltag (24.09.): CfR Links (A)

7. Spieltag (01.10.): FV Mönchengladbach (H)

8. Spieltag (08.10.): SGS Essen III (A)

9. Spieltag (15.10.): GW Lankern (H)

10. Spieltag (22.10.): Borussia Mönchengladbach II (A)

11. Spieltag (29.10.): DJK Tusa 06 Düsseldorf (H)

12. Spieltag (05.11.): TSV Urdenbach (A)

13. Spieltag (12.11.): GSV 1910 Moers (H)

SGS Essen III

1. Spieltag (27.08.): Blau-Weiß Mintard (A)

2. Spieltag (03.09.): GW Lankern (H)

3. Spieltag (10.09.): Borussia Mönchengladbach II (A)

4. Spieltag (17.09.): DJK Tusa 06 Düsseldorf (H)

5. Spieltag (24.09.): TSV Urdenbach (A)

6. Spieltag (01.10.): GSV 1910 Moers (H)

7. Spieltag (08.10.): SV Heißen (A)

8. Spieltag (15.10.): SSVg Velbert (H)

9. Spieltag (22.10.): SG Kaarst (A)

10. Spieltag (29.10.): Borussia Bocholt (H)

11. Spieltag (05.11.): SV Viktoria Winnekendonk (A)

12. Spieltag (12.11.): CfR Links (H)

13. Spieltag (19.11.): FV Mönchengladbach (A)

