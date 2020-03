Mülheim. So richtig läuft es beim Mülheimer Tennisprofi Mats Moraing derzeit noch nicht. Bei kleineren Turnieren machte andere auf sich aufmerksam.

Noch nicht so richtig ins Rollen gekommen ist Mats Moraing in dieser Saison.

Der Mülheimer, der für den TC Essen-Bredeney aufschlägt, scheiterte bei Challengerturnieren bislang jeweils frühzeitig.

Zweitrundenniederlage in Pau

Der 27-Jährige lief zuletzt beim mit 92.000 Euro dotierten Turnier im französischen Pau auf. Dort besiegte er Tung-lin Wu (Taipeh) mit 6:0, 6:0. In der zweiten Runde unterlag er dem Franzosen Enzo Couacaud mit 3:6, 4:6. Zuvor hatte Moraing beim mit knapp 47.000 Euro dotierten Challenger in Koblenz sein Auftaktspiel gegen Mirza Basic (Bosnien-Herzegowina) mit 4:6, 4:6 verloren.

Jesper de Jong (MTV Kahlenberg) belegte beim mit 25.000 Dollar dotierten Futureturnier in Glasgow den dritten Platz. Auf dem Weg ins Endspiel besiegte er die Briten Felix Gill (6:0, Aufgabe), Aidan McHugh (7:5, 6:4) und Luke Johnson (7:6, 6:4). Im Halbfinale unterlag der Niederländer dem Franzosen Lucas Poullain mit 6:7, 1:6. Dritter wurde de Jong auch im Doppelwettbewerb. Hier spielte er an der Seite seines Landsmannes Bart Stevens.

Jesper de Jong fordert Philipp Kohlschreiber

Ein Erlebnis für Jesper de Jong war zuvor die erste Teilnahme an einem ATP-Turnier. In Rotterdam hatte der 19-Jährige in der ersten Qualifikationsrunde gegen den deutschen Davis-Cup-Spieler Philipp Kohlschreiber nur knapp mit 5:7 und 6:7 den Kürzeren gezogen und seine gute Form unter Beweis gestellt.

Maik Moraing sorgte für das beste Resultat aus Mülheimer Sicht beim Preisgeld- und Ranglistenturnier, das vom TC Dümpten im Tenniscenter Moraing ausgerichtet wurde. Der Tennisspieler, der für den TC Bredeney spielt, erreichte nach Erfolgen über Leon Kaufmann (Hangelar) und Karim Al-Amin (Gladbeck) das Viertelfinale. Dort unterlag er Marvin Greven (Marienburger SC) mit 3:6, 3:6.

Greven gewann später auch das Endspiel gegen den Top-Favoriten Jannis Kahlke (TC Blau-Weiß Lechenich) mit 6:3, 7:5. Bei den Damen setzte sich Leonie Schuknecht (TC Bredeney) im Endspiel gegen Phillippa Preugschat (Rahlstedter HTC) mit 6:4, 6:3 durch.

Post SV Mülheim richtet Turnier aus

Der Post SV Mülheim richtete ebenfalls ein Turnier mit Wertung für die deutschen Ranglisten aus. In Essen triumphierten Emily Castillo (Köln) bei den Damen und Aaron Williams (Essen) bei den Herren sowie Martin Luible (Bochum) bei den Herren 40.

Im Heißener Sport-Treff fand ein von Adler Frintrop durchgeführtes Jugend-Ranglistenturnier statt. In den U18-Königsdisziplinen siegten die Bonnerin Rebecca Müller und der Aachener Christoph Trümper. Dritte Plätze belegten die KHTC-Talente Christoph Gayk (U18) und Benjamin Alasti (U12).