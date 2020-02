Mathias Lierhaus bleibt in Mintard – und spielt bald wieder

Mülheim. Mindestens ein weiteres Jahr kann Landesligist Blau-Weiß Mintard auf seinen Torjäger setzen. Am Samstag ist er wie mehrere andere nicht dabei.

Gegen den SV Genc Osman Duisburg feierte Blau-Weiß Mintard im August seinen ersten Sieg als Landesligist. Eigentlich könnten sich die Mülheimer Fußballer also auf das Wiedersehen am Samstag, 16 Uhr, in Duisburg freuen. Doch der kurzfristige Nachholtermin ärgert die Mintarder.

„Wir haben arge Probleme, uns fehlen acht Spieler und ich als Trainer“, berichtet Marco Guglielmi, der für das Wochenende bereits einen Kurzurlaub gebucht hatte. Mehrere Spieler haben das ebenfalls oder müssen arbeiten.

Guglielmi findet Neuansetzung zu kurzfristig

„Innerhalb von eineinhalb Wochen kann man da auch nicht mehr wirklich drauf reagieren“, echauffiert sich Guglielmi. Er wisse sehr wohl, dass das Karnevalswochenende ein offizieller Nachholtermin ist. „Aber meiner Meinung nach kann man das trotzdem nicht so kurzfristig anberaumen“, so der Coach.

Die beiden Co-Trainer Fabio Audia und Dennis Linka werden die Mintarder Mannschaft am Sonntag betreuen. „Wir rechnen uns natürlich schon Chancen aus“, sagt Guglielmi. „Genc Osman ist sehr unbeständig. Man weiß nie, ob sie jetzt eine Spitzenmannschaft sind oder nicht“, sagt Mintards Linienchef. Zuletzt spielten die Duisburger nur 1:1 beim Kellerkind Wermelskirchen.

Die Mintarder werden versuchen, die Duisburger am Spielen zu hindern. „Man darf sie nicht ihr Spiel machen lassen. Sie haben gute Einzelspieler, die eine Partie auch mal alleine entscheiden können“, warnt Guglielmi. Mit überfallartigen Angriffen soll seine Elf den Gegner überraschen.

Angebote für Lierhaus bis zur Regionalliga

Zu den Ausfällen am Samstag gehört auch Torjäger Mathias Lierhaus, der aber kürzlich seine Zusage für ein weiteres Jahr in Mintard gegeben hat. „Er hatte wieder Angebote aus der Ober- und Regionalliga, die jenseits von Gut und Böse waren“, weiß Guglielmi.

Umso stolzer ist er, dass sich sein Torjäger weiter zum Verein bekennt. „Das ist nicht selbstverständlich. Es gibt glaube ich in ganz NRW keinen, der über Jahre so eine Trefferquote hat“, schwärmt Guglielmi.

Da Lierhaus’ Verletzung nicht operativ behandelt werden muss und er schmerzfrei ist, trainiert der Stürmer seit zwei Wochen wieder mit. Am Sonntag wechselte ihn Guglielmi nach einer Stunde ein.