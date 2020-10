Mülheim. Auch in Mülheim wird an diesem Spieltag auf dem Fußballplatz Maske getragen – so die Vorgabe zum Corona-Schutz. Die Vereine müssen das umsetzen.

Maskenpflicht auf der gesamten Sportanlage, auch am Steh- oder Sitzplatz – das gilt nach den neuesten Coronaschutz-Regeln des Landes NRW für alle Städte mit einer 7-Tage-Inzidenz größer 50. Auch in Mülheim (seit Donnerstag über 50) gilt das, das bestätigte Martina Ellerwald vom Mülheimer Sportservice auf Anfrage der Redaktion. So müssen sich an diesem Wochenende unter anderem Landesligist Mülheimer FC 97 und der Bezirksliga-Vertreter MSV 07 mit den neuen Regelungen auseinandersetzen.

Der MFC empfängt am Sonntag im Ruhrstadion den SV Genc Osman aus Duisburg. „Ohne Maske kommt keiner ins Stadion“, sagt der Vereinsvorsitzende Celal Cetinkaya. Wer tatsächlich keine dabei haben sollte, kann an der Kasse noch eine Erwerben.

Mülheim: Ordnungskräfte werden auf die Masken achten

Innerhalb des Ruhrstadions werde der MFC die Einhaltung kontrollieren und mit Durchsagen darauf aufmerksam machen. „Damit ist ja nicht zu spaßen. Und wenn jemand sich nicht dran hält, dann müssen wir die Ordnungskräfte darauf aufmerksam machen, auch wenn wir natürlich eigentlich niemanden rausschmeißen wollen“, sagt Cetinkaya.

An die Vernunft der Fußballfans glaubt auch Peter Hein. Der Vorsitzende des MSV 07 bereitet sich mit seinem Klub auf das Derby gegen den SV Rot-Weiß am Samstag, 18 Uhr, vor. „Wir sind in Kontakt mit dem Krisenstab und dem Mülheimer Sportservice“, sagt Hein, der auch Vorsitzender des Verbandes Mülheimer Fußballvereine ist.

Verstoß ist eine Ordnungswidrigkeit

Auch am Waldschlösschen muss beim Betreten des Platzes und während der gesamten 90 Minuten eine Maske getragen werden. „Ich gehe davon aus, dass die Leute vernünftig sind und das akzeptieren werden“, möchte Hein gar nicht an den Worst Case, der Platzverweis hieße, denken.

Der Verstoß gegen die Maskenpflicht ist eine Ordnungswidrigkeit und kann vom Ordnungsamt mit einem Bußgeld belegt werden.

