Maike Schaunig mit den Hockey-Damen im Viertelfinale

Tokio. Die Nationalmannschaft der Damen hat das Viertelfinale der Olympischen Spiele erreicht. Maike Schaunig stand gegen Irland nicht im Kader.

Die deutsche Nationalmannschaft der Frauen hat bei den Olympischen Spielen in Tokio das Viertelfinale erreicht.

Gegen Vize-Weltmeister Irland setzte sich das Team von Bundestrainer Xavier Reckinger mit 4:2 (2:0) durch und hat damit den Einzug in die K.o.-Runde gesichert. Maike Schaunig, die scheidende Uhlenhorst-Kapitänin, stand diesmal nicht im Kader. Dafür feierte Pauline Heinz ihr Debüt.

Pauline Heinz feiert gegen Irland ihr Debüt

Lisa Altenburg (10.) und Cécile Pieper (20.) brachten das deutsche Team in der ersten Halbzeit mit 2:0 in Führung, nach dem Seitenwechsel erhöhte Altenburg per Siebenmeter auf 3:0, ehe Irland durch Elena Tice und Hannah McLoughlin nach Ecken den Anschluss herstellten. Franziska Hauke (54.) machte dann aber alles klar.

„Es war zum Ende hin ein richtiger Arbeitssieg. Wir waren aber immer überzeugt, dass wir das Spiel gewinnen müssen und wollen – so war der Spielverlauf dann ja auch“, sagte die Duisburgerin Pia Maertens. Weiter geht es am Freitagmorgen (2.30 Uhr) gegen Südafrika.

