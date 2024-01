Live! Mülheimer Fußballfrauen ermitteln den Stadtmeister

Blau-Weiß Mintard geht als Favorit in das Stadtmeisterschaftsturnier. Hier ein Bild aus dem Spiel im letzten Jahr gegen den Mülheimer FC 97.

Mülheim Zum fünften Mal spielen Mülheims Fußballerinnen ihren Hallenstadtmeister auf. Die beiden Favoriten kommen aus der Niederrheinliga.

Bevor am Samstag Mülheims neuer Stadtmeister im Hallenfußball ermittelt wird, spielen die sechs Frauenmannschaften bereits am Freitagabend zum fünften Mal den Stadtmeister aus. Gespielt wird zum zweiten Mal in der Westenergie-Sporthalle, um den Damen damit die gleichen Rahmenbedingungen zu gewährleisten wie ihren männlichen Kollegen.

Als Favorit gehen die beiden Teams aus der Niederrheinliga ins Rennen - Aufsteiger Blau-Weiß Mintard und der SV Heißen. Letzterer konnte die ersten drei Ausgaben für sich entscheiden, im letzten Jahr luchste die DJK dem Platzhirschen erstmals den Titel ab. Wir tickern live.

Blau-Weiß Mintard legt torreich vor

17.33 Uhr: Endstand sogar 7:0.

17.32 Uhr: Heißen führt jetzt auch schon mit 6:0. Anna-Lena Rimkus ist mit drei Treffern die erste Führende in der Torjägerliste.

17.27 Uhr: Im zweiten Spiel legt Heißen gegen Heimaterde durch einen Doppelpack von Anna-Lena Rimkus eine 2:0-Führung vor. Julia Kirsten legt das 3:0 nach.

17.12 Uhr: Das erste Spiel bestreiten Niederrheinligist Blau-Weiß Mintard und Bezirksliga-Aufsteiger SV Raadt. Mintard führt durch Tore von Carolin Mai (2), Josephine Ojih (2), Maren Dietz und Ikram Buick bereits mit 6:0. Das war letztlich auch der Endstand.

